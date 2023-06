“L’etichetta….falla giusta”! Lunedì 26 il webinar dello Sportello etichettatura Cciaa

Per aiutare i produttori e, insieme, per orientare il consumatore nell’acquisto consapevole, è nato da qualche anno lo Sportello per l’etichettatura e sicurezza prodotti, gestito dalla Cciaa Pordenone-Udine in convenzione con il Laboratorio Chimico della Cciaa di Torino. I due enti hanno programmato un’iniziativa seminariale online di approfondimento, con il coinvolgimento delle categorie economiche interessate. Il webinar si terrà lunedì 26 giugno alle 10 e sarà dedicato a presentare lo stato dell’arte delle etichette alimentari (requisiti generali, informazioni obbligatorie e facoltative, presentazione, etc.) e i recenti aggiornamenti in tema di indicazioni per il corretto smaltimento dei rifiuti di imballaggio (per info: etichettatura@pnud.camcom.it 0434 381258). Chi si iscrive tramite il sito www.pnud.camcom.it riceverà il link per partecipare via Teams.

Lo Sportello etichettatura, più in generale, mette a disposizione degli utenti un portale interattivo https://www.portale-etichettatura.lab-to.camcom.it/, ricco di informazioni. Oltre all’indispensabile sezione normativa e a quella dedicate alle faq, nelle due sottosezioni dedicate a prodotti alimentari e non alimentari, c’è una “scheda prodotto”, dove è possibile consultare, per i prodotti censiti, un fac simile di etichetta con le indicazioni generali obbligatorie e alcuni alert sul prodotto individuato. Le aziende registrate nel portale possono anche creare con modalità guidata uno o più fac simili della propria etichetta e sottoporli al parere dello Sportello. Possono inoltre porre specifici quesiti sugli argomenti per i quali lo sportello è attivo, a cui viene data risposta scritta. La Cciaa Pn-Ud, anche tramite la rete europea Een-Enterprise Europe Network, ha voluto anche quest’anno di supportare le aziende che pongono i quesiti e quindi il servizio non ha costi per le imprese.

I prodotti e gli argomenti su cui il portale può fornire assistenza sono sicurezza alimentare, etichettatura alimentare, etichettatura ambientale, vendita in Ue ed esportazione extra Ue dei prodotti alimentari, vendita negli Usa di prodotti alimentari, etichettatura dei prodotti del comparto moda, etichettatura energetica, etichettatura dei prodotti di pelletteria marcatura Ce, informazioni a corredo dei prodotti ricadenti nell’ambito del Codice del consumo.