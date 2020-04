Lettera a Fedriga dal Consigliere regionale Emanuele Zanon  del Gruppo consiliare “Progetto FVG: riavviare l’economia

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Il Consigliere regionale Emanuele Zanon del Gruppo consiliare “Progetto FVG per una Regione Speciale/AR”, forza di maggioranza, ha inviato una lettera al Presidente della Giunta Regionale Massimiliano Fedriga per chiedere un rapido riavvio di alcune attività economiche.

Questo il testo della missiva:

Egregio Presidente,

com’è a lei certamente noto, in data 13 aprile 2020, il Presidente della Regione Liguria – Commissario Delegato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, Giovanni Toti, ha emanato il Decreto n. 18/2020, avente ad oggetto “Atto di indirizzo e disposizioni attuative di cui al d.P.C.M. 10 aprile 2020 recante: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio

regionale.”.

In sostanza, con tale decreto, il Presidente della Liguria ha autorizzato, in raccordo con i D.P.C.M. precedenti ed in particolare con quello del 10 aprile 2020, l’apertura di diversi cantieri di opere pubbliche finalizzate alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico, oltre a consentire il riavvio delle seguenti principali attività:

Cantieristica navale (attività di manutenzione e propedeutiche alla consegna dei mezzi navali già allestiti da parte dei cantieri navali ed il loro spostamento dal cantiere all’ormeggio);

Prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni da diporto all’ormeggio;

Manutenzioni del verde pubblico e privato, il taglio del bosco per legna da ardere, la coltivazione di piccoli appezzamenti (poderi, orti, vigneti) o la conduzione di piccoli allevamenti di animali da cortile finalizzati al sostentamento famigliare da parte di agricoltori non professionali;

Interventi di installazioni e gli allestimenti stagionali necessari all’apertura degli stabilimenti balneari oltre che di piccoli chioschi già autorizzati;

I ripascimenti stagionali e la sistemazione delle spiagge con mezzi meccanici;

Attività di edilizia libera.

Attività, queste, da svolgersi nel pieno rispetto di tutte le disposizioni attualmente in vigore in relazione all’emergenza epidemiologica in essere, con particolare riguardo al protocollo condiviso di regolamentazione delle misure di contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto fra il Governo e le parti sociali.

Considerata l’imperante crisi economica che investe anche il Friuli Venezia Giulia, che presenta diverse analogie con la Liguria, ed in particolare per la cantieristica navale, la presenza di migliaia di imbarcazioni da diporto che devono essere preparate per una rapida ripartenza della stagione, le sistemazioni di chilometri di spiaggia, così pure l’installazione e gli allestimenti stagionali, non solo di tipo balneare, ma anche montano, si renderebbe necessario adottare un analogo provvedimento anche per la nostra Regione.

Al fine di un sostegno ed un rilancio dell’economia è indispensabile avviare al più presto il maggior numero di opere pubbliche strategiche, ma anche opere minori, come ad esempio la manutenzione delle strade dei comuni, così pure avviare tutte quelle attività propedeutiche a un possibile riavvio, ancorché più limitato, della stagione turistica, conciliabili con la sicurezza dei lavoratori e dell’intera popolazione.

Ovviamente, tutte queste attività dovranno essere effettuate adottando le massime precauzioni possibili contro la diffusione del virus, ovvero lavorando in condizioni fisiche idonee, distanze di sicurezza adeguate e con dotazioni personali conformi, quali mascherine, visiere, guanti, oltre ad un lavaggio frequente delle mani con saponi e detergenti adatti (sé possibile, a seconda del lavoro), la disinfezione utilizzando efficaci soluzioni idroalcoliche e ogni altro accorgimento previsto nei protocolli nazionali e regionali.

Gli spostamenti dei lavoratori con mezzi pubblici, dovranno ovviamente avvenire con la massima precauzione e comunque nel totale rispetto delle prescrizioni vigenti già previste dai precedenti provvedimenti.

Ritengo che una simile ordinanza o decreto, potrebbe consentire a molte aziende, in accordo con le parti sociali, di riprendere l’attività, permettendo a migliaia di persone di ritornare gradualmente al lavoro.

Per le succitate ragioni, auspicio che quanto sopra esposto possa trovare riscontro in prossimo e imminente

Decreto o Ordinanza Presidenziale.

Ringraziando per il grande impegno profuso per fare fronte a questa epocale emergenza, colgo l’occasione per augurare buon lavoro e porgere i più cordiali saluti.