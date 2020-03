Lettera a FriuliSera: Virus e mondo

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Caro Direttore,

ascoltando sia le considerazioni svolte sulla mancanza di medici ed infermieri nella lotta contro il Virus che quelle, parallele, sulla mediocrità della “classe dirigente” che guida il Paese, mi è tornata in mente un’esperienza portata avanti dall’Ente Friuli nel Mondo una ventina d’anni fa. Un’esperienza che se non fosse stata sabotata, avrebbe contribuito, ma non solo oggi, a risolvere alcuni problemi che affliggono la Patrie.

Sotto l’ala protettrice e lungimirante del saggio Mario Toros mi ero permesso di applicare alla realtà friulana il concetto di “tribù globale”, coniato dall’illustre geografo-economista-demografo statunitense Joel Kotkin e che proponeva un nuovo modello di interpretazione delle relazioni internazionali. Queste, superando quelle inter-statali, rese obsolete dalle dinamiche identitarie, prefiguravano una diversa organizzazione politica del pianeta. Secondo Kotkin, i confini non sarebbero più decisi solo dalla politica. Sarebbero, invece, i legami identitari a creare nuove reti di alleanze globali. Se una volta era la diplomazia ad avere l'ultima parola nel tracciare le frontiere e stabilire le relazioni, oggi sono la storia, la razza, la religione e la cultura a dividere l'umanità in nuovi gruppi in movimento.

I primi anni del 2000 vedono il susseguirsi di una serie di iniziative che coordinavano una serie di eventi apparentemente distanti gli uni dagli altri. Tra i più significativi rileviamo: la riflessione sull’ipotesi della costituzione della “tribù globale friulana”, l’appello del Presidente dell’Associazione degli industriali della Provincia di Udine Adalberto Valduga sulla mancanza di manodopera, la gravissima crisi socioeconomica argentina e il Forum sull’imprenditoria del Friuli Venezia Giulia in America Latina svoltosi a Buenos Aires fine novembre 2002. E’ in quel contesto che – sempre d’intesa con il Presidente Mario Toros e con la preziosa collaborazione di Rino Di Bernardo, amico di vecchia data e già funzionario dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro – viene pensato ed elaborato un “Progetto pilota di verifica della fattibilità di una politica programmata di rientri selezionati per discendenti di emigrati friulani in America Latina”. Erano le premesse per la nascita e lo sviluppo della “tribù globale friulana”. Parallelamente, si sviluppavano, in collaborazione con il Convitto nazionale “Paolo Diacono” di Cividale del Friuli, progetti di formazione ed interscambio per le giovani generazioni come “Visiti” e “Studiare in Friuli”.

Più in generale si trattava – e la scommessa rimane tutt’ora valida – di proporre un modello di Friuli - e di friulanità utile e non solo folcloristico-nostalgica - in grado di aggregare energie, intelligenze e mezzi, presenti sia in Friuli che lontano dalla “Patrie”, che contribuiscano allo sviluppo di una coscienza attiva della possibile sinergia d'interessi tra singoli e comunità, al di là dei limiti posti dalla geografia. In questo senso, la friulanità diventa progetto, motivazione e strumento di un disegno che garantisce la vita stessa del Friuli e dei friulani nella società globalizzata.

Se questo disegno strategico non fosse stato affossato, oggi, il Friuli potrebbe rivolgersi a tutti i componenti della “tribù” e verificare la possibilità del rientro – anche se solo provvisorio – di quelle specifiche competenze (medici, infermieri, ecc …) - operanti in ogni angolo del mondo.

Cordiali saluti.

Ferruccio Clavora