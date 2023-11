Lettera aperta sulle nuove dichiarazioni dell’Onorevole Pittoni sull’eliminazione dei 5 passaggi a livello di Udine

Spett. Redazione FriuliSera,

di nuovo l’Onorevole Pittoni riattacca con l’argomento dell’eliminazione dei 5 passaggi a livello di Udine! Qui di seguito c’è l’elenco delle promesse già fatte dall’Onorevole Pittoni dal 2018 al 2021, sull’eliminazione dei 5 passaggi a li vello di Udine, promesse pubblicate anche sui giornali, ma mai mantenute! Ora che fa? Ci riprova? Distinti saluti

Margherita Bonina

Altra affermazione pubblica fatta tempo fa dall’Onorevole Pittoni sulla questione dei passaggi a livello: “ E’ dal 2013 che RFI parla di raddoppiare quella linea… Lo stato da parte sua finanzia con 53 milioni il raddoppio della linea esterna. Finalmente ci siamo! “

Onorevole Pittoni, Che dice? Ma non si è nemmeno accorto che quella linea ferroviaria esterna è già stata raddoppiata e riattivata per un costo di 4 milioni e 200 mila euro circa con lavori conclusi nel 2015? Quel che manca ancora è solo il raddoppio di circa 800 metri del raccordo necessario a far entrare ed uscire dalla stazione di Udine di tutti i treni, il che renderebbe più fluido il traffico dei treni che transitano dalla linea esterna ed entrano o escono dalla stazione di Udine.