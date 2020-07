Lignano 2020: Incontri con l’autore e con il vino.   Domani Gennaro Sangiuliano presenta “Il nuovo Mao. Xi Jinping e l’ascesa al potere nella Cina di oggi”

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Secondo appuntamento degli "Incontri con l'Autore e con il vino" di Lignano Pineta, promossa dall’Associazione Lignano nel Terzo Millennio e curata dallo scrittore Alberto Garlini e dal tecnologo alimentare Giovanni Munisso. Giovedì 16 luglio alle 18.30 in diretta streaming sulla pagina Facebook Lignano Pineta e sul Gruppo Facebook Scrittori a domicilio, appuntamento con Gennaro Sangiuliano, che in dialogo con Alberto Garlini, racconterà il suo ultimo libro “Il nuovo Mao. Xi Jinping e l'ascesa al potere nella Cina di oggi” (Mondadori).

Alla presentazione del libro, sarà abbinata la video intervista e degustazione della Ribolla Gialla Spumante Charmat Extra Dry dell’Azienda Vitivinicola Grappolo D'Oro di Martincigh e Jeroncigh, di Spessa di Cividale, nel cuore dei Colli Orientali friulani. Uno spumante dal colore giallo paglierino tenue ravvivato da una fine e ricca effervescenza. Il profumo è elegante di fiori e di frutti bianchi come ananas e pesca noce. In bocca si percepiscono sapide note minerali, con sensazioni fresche e finale brioso e fruttato.

Xi Jinping: presidente della Repubblica Popolare di Cina, segretario generale del Partito comunista cinese e, soprattutto, capo della Commissione militare centrale, il vero scettro del potere. Ma chi è l’uomo che regna come un monarca assoluto su oltre un miliardo e trecento milioni di individui? Cosa sappiamo dello stratega della «nuova via della seta», il colossale piano infrastrutturale e d’investimento che coinvolge Asia, Europa e Africa, ed è destinato a cambiare gli equilibri economici del commercio mondiale?

Da questi interrogativi muove il libro di Gennaro Sangiuliano, che in pagine avvincenti e ben documentate ripercorre le tappe più significative della biografia del leader cinese.

Nel raccontarci la vita di Xi Jinping, nato nel 1953, sposatosi due volte e padre di una figlia, Sangiuliano compie anche un’ampia ricognizione sulla storia della Cina del Novecento, dalla Lunga Marcia alla proclamazione della Repubblica Popolare (1949), dal «grande balzo in avanti» alle sanguinose purghe della Rivoluzione Culturale, senza dimenticare il poderoso cammino di modernizzazione avviato da Deng Xiao Ping, il primo a dire al popolo cinese che «arricchirsi è glorioso».

Oggi che la Cina è diventata una potenza economica globale, il carismatico Xi Jinping può portare avanti con ancora maggiore determinazione il suo progetto neonazionalista, fondato sulla riproposta del maoismo come «religione politica» e del confucianesimo come dogma culturale. Un disegno egemonico che, sull’altare di un aggressivo capitalismo di Stato a partito unico, è pronto a sacrificare valori fondamentali quali la democrazia e la libertà. L’Occidente saprà raccogliere la sfida?