Lignano: al PalaPineta, appuntamento con Matteo Bussola e il suo romanzo “Un buon posto in cui fermarsi”

Tutto questo è racchiuso nel nuovo commovente romanzo di Matteo Bussola, Un buon posto in cui fermarsi (Einaudi)

In pochi hanno saputo raccontare la fragilità maschile senza stereotipi, senza pregiudizi, senza vergogna. Matteo Bussola sa farlo con schiettezza e umanità. In queste pagine lancinanti eppure piene di luce, un uomo trova il coraggio di disertare la propria esistenza e costruire un sogno. Un padre in neuropsichiatria con il figlio impara ad accogliere la ferita di chi ha messo al mondo. Un anziano marito, prendendosi cura della moglie malata di Alzheimer, si domanda che cosa rimanga di una relazione quando chi amiamo sparisce, anche se possiamo ancora toccarlo. Un hikikomori che si è innamorato online vorrebbe incontrare chi è diventato per lui cosí importante, ma la paura di uscire lo imprigiona. Un bambino ubbidiente scopre la bellezza inattesa di deludere le aspettative. Incrinati, piegati, sconfitti, capaci però di cercare un senso, di intravederlo lí dove mai avrebbero creduto, questi protagonisti trovano ognuno un modo personale, autentico, spudoratamente onesto, di rispondere alla domanda: «Che cosa fa di un uomo un uomo?»

Al termine della presentazione, l'illustrazione e la degustazione della Malvasia Doc 2021 della Società Agricola Colutta Giorgio di Manzano. Un vino secco, fresco e mediamente persistente, dal colore giallo paglierino con intensi riflessi dorati, ha un profumo intenso e delicato, note speziate, sentori di fiori di tiglio ed erbe aromatiche.

