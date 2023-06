Lignano, il servizio di automedica va rafforzato. La consigliera Simona Liguori (Patto-Civica) porta la richiesta in Consiglio regionale

La consigliera regionale dei Cittadini Simona Liguori annuncia un atto d’aula per fare chiarezza sulla disponibilità del servizio di automedica dell’ospedale di Latisana che, tra gli altri, copre la zona di Lignano Sabbiadoro, in questo periodo dell’anno particolarmente frequentata dai cittadini della regione ma anche da migliaia di turisti. “Il servizio – ha spiegato la consigliera del gruppo Patto-Civica Fvg – andrebbe rafforzato proprio in considerazione della stagione balneare senza contare che è stato previsto dal Piano Emergenza Urgenza a suo tempo annunciato ma di fatto disatteso. Nel caso di Latisana, poi, l’automedica con medico a bordo dovrebbe garantire un servizio di 24 ore, mentre risulta che attualmente sia in funzione soltanto per 12 ore. Eppure si tratta dell’unica automedica a copertura della zona della Bassa friulana, territorio molto esteso e abitato a prescindere dai vacanzieri”.