Lignano Noir nel segno di Giorgio Scerbanenco

Ritornano a Lignano gli appuntamenti dedicati allo scrittore Giorgio Scerbanenco (1911-1969), che ha amato la città balneare tanto da eleggerla per un periodo della sua vita a privilegiato luogo di vacanza e anche di residenza. Si inizia martedì 23 agosto alle ore 18:30 in Biblioteca, con una firma illustre del fumetto italiano: Paolo Bacilieri, che lavora nel mondo dei comics dal 1982, scrive e disegna fumetti per la Sergio Bonelli Editore dal 1998, collaborando alle serie Napoleone, Jan Dix, Dampyr, Le Storie, DylanDog, ha vinto diversi premi, tra i quali Premio Albertarelli (ANAFI 1986), Premio Jellow Kid (Roma 2003), Gran Guinigi (Lucca Comics 2006), Premio Boscarato

miglior libro italiano 2012 (TrevisoComics), Premio U Giancu 2012, Premio Micheluzzi (miglior disegnatore 2015, 2018), Gran Guinigi Miglior Storia Breve, Lucca 2017), ed è docente dal 2014 presso la Scuola Internazionale di Comics di Reggio Emilia. È suo l’adattamento a fumetti di uno dei romanzi più significativi della produzione di Scerbanenco, “Venere privata”, pubblicato per la prima volta nel 1966 e romanzo cardine del genere giallo italiano con la figura indimenticabile del protagonista Duca Lamberti. La versione di Bacilieri appare a puntate nelle pagine della prestigiosa rivista di fumetti “Linus” a partire dal numero di agosto 2021 e continua tuttora. Dialogherà con lui Cecilia Scerbanenco che per l’occasione sarà anche guida autorevole per la visita dell’Archivio Scerbanenco conservato nella Biblioteca Comunale di Lignano. Venerdì 26 agosto, sempre in Biblioteca ma alle ore 21:00, ci sarà l’incontro con Rosa Teruzzi e Paolo Roversi. La prima è giornalista conduttrice della popolare trasmissione tv “Quarto grado” e scrittrice molto amata dal pubblico, affezionato ai suoi noir a sfondo milanese (la serie “I delitti del casello”) in cui le indagini delle Miss Marple del Giambellino, Libera e la madre Iole, danno un tono brioso e sorprendente alle trame di mistero. Paolo Roversi è noto, oltre che come sceneggiatore della fortunata serie tv “Distretto di Polizia”, come autore esponente del “noir metropolitano” per i romanzi che vedono protagonista il giornalista hacker Enrico Radeschi. Conduzione dell’incontro a cura di Cecilia Scerbanenco e Oscar d’Agostino. Sabato 27 agosto alla Terrazza a Mare di Lignano Sabbiadoro, alle ore 18.30, si terrà la

cerimonia di premiazione dei vincitori della 8^ edizione del Premio Scerbanenco@Lignano per il racconto giallo/noir. I racconti vincitori saranno presentati al

pubblico dalla voce dell’attore friulano Massimo Somaglino e verranno premiati con la pubblicazione nel quotidiano Messaggero Veneto, ripercorrendo così le orme di Scerbanenco, che divenne famoso con i racconti pubblicati sul Corriere della Sera. Il primo classificato riceverà anche un premio in denaro e la pubblicazione del racconto all’interno di un volume della prestigiosa collana Il Giallo Mondadori, il cui direttore editoriale, lo scrittore Franco Forte, presenzierà alla cerimonia.