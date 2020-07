Lignano Sabbiadoro, cinque giorni di gusto con “Street Food Time”.

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Conto alla rovescia per il festival del gusto “Street Food Time” che si terrà dal 29 luglio al 2 agosto a Lignano Sabbiadoro (UD), in piazza Marcello D’Olivo. Ampia scelta nel ricco menu dell’evento organizzato da Blunel con il patrocinio del Comune di Lignano. Fiori all’occhiello dell’iniziativa gastronomica più seguita d’Italia sono le carni. Tra le proposte: hamburger, polpette, punta di petto e carpaccio di chianina; cinta senese; “arrosticini” artigianali di fegato e di pecora; salsiccia di fegato con crema di funghi porcini e spinaci freschi; salsiccia di agnello con crema di zafferano e zucchine; striscette di carne di cavallo con stracciatella di Andria e pomodori secchi pugliesi; “bombette di Cisternino”; panino con salsiccia pugliese a punta di coltello con crema di olive celline e caciocavallo; hamburger e tagliata di black angus.

Nella lista delle oltre ottanta offerte gastronomiche ci sono anche: piada romagnola artigianale farcita con salumi emiliani e mostarde di produzione artigianale di frutta e verdura; culatello di Zibello; mortadella di Bologna IGP; crudo di Parma e cipolle caramellate; olive all'ascolana classiche, al tartufo e vegetariane; fritto misto marchigiano; pecorino in pastella; patate di Avezzano al cartoccio; arancine; cartoccio di polpettine di pane di Altamura con canestrato pugliese e salamella artigianale; panino vegetariano con cime di rape, pomodori secchi e stracciata di Andria.

I dessert: cassatine; cannoli siciliani; “churros” farciti con crema alle nocciola e “dulce de leche”; crema fritta.

I piatti internazionali: tacos e burritos; tortillas farciti con carne o vegetariane; ravioli cinesi di carne, gamberi e vegani; panino cinese; polpette di polpo; pokè al salmone e al tonno; pollo al teriyaki e alle mandorle; gelato cinese; bubble tea; pita gyros; souvlaki; gyros burger; grigliata di angus Aberdeen e carni argentine cotte ai carboni.

Insomma un tripudio di sapori per un autentico e gustoso viaggio gastronomico, nel pieno rispetto delle normative anti Covid con tavoli distanziati e continuamente igienizzati. Il tutto in cinque giornate di assoluto piacere e divertimento, un giorno in più rispetto all’anno scorso in modo da diluire la partecipazione del pubblico per evitare assembramenti.

Tutte le regioni italiane saranno ampiamente rappresentate dalle numerose proposte culinarie, accompagnate da quaranta tipologie di birre artigianali di cinque birrifici differenti, un angolo cocktail e intrattenimento musicale. Tutto questo e molto altro è “Street Food Time”. Impossibile mancare all’appuntamento con la cultura del buon cibo.

Orario di apertura dalle 18.30 fino a notte fonda. L’ingresso all’area del festival è assolutamente gratuito.