Liguori (Cittadini): «Giunta evasiva su potenziamento della rete ospedaliera»

«Friuli Venezia Giulia in zona arancione, contagi che preoccupano, sanità sempre più in apnea: il quadro è critico eppure c’è ancora chi non riesce a fare chiarezza sulla situazione all’interno degli ospedali. Il potenziamento della rete ospedaliera per far fronte all’emergenza Covid che andava realizzato non è ancora arrivato a compimento e anche il settimanale nazionale L’Espresso ha riportato il caso della nostra regione. Nel richiamare i dati sui posti di terapia intensiva e sub intensiva emersi da una richiesta di accesso agli atti formulata da 500 parenti delle vittime del virus che stanno portando avanti una causa civile contro il governo e le Regioni davanti al tribunale di Roma, la rivista evidenzia che solo 5 nuovi posti letto sono stati attivati in due anni nonostante i fondi assegnati prevedessero la predisposizione di 140». Così la consigliera regionale dei Cittadini, Simona Liguori. «Nonostante tutto questo la Giunta continua ad essere evasiva di fronte alle incalzanti domande dell’opposizione: per queste ragioni ritengo opportuno insistere rivolgendomi direttamente alla Direzione Centrale Salute per sapere fino ad oggi quanto è stato fatto negli ospedali della regione».