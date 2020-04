Liguori (cittadini) sui contagi covid-19 nelle case di riposo. “Inopportuna una continua narrazione di meriti”

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

“L’esplosione dei contagi nelle case di riposo triestine, dove su 900 tamponi 300 sono risultati positivi, rende quantomeno inopportuna una continua narrazione di meriti. La realtà – secondo la consigliera regionale dei Cittadini, Simona Liguori – è che in Friuli Venezia Giulia c’è stato un numero elevato di persone decedute e un alto livello di contagio tra le persone più fragili. Si potevano evitare i contagi delle persone residenti nelle Case di Riposo? Non è una domanda retorica, ma finalizzata a una necessaria valutazione da fare ora, anche al fine di impedire che la situazione in cui versano le case di riposo di Trieste non condizioni la partenza della Fase 2 che presuppone un controllo puntuale dei contagi anche durante un periodo in cui dovremo convivere con il virus finché non sarà scoperto il vaccino. La necessaria attenzione avuta dalla Regione nell’aumentare i posti letto nelle Terapie Intensive sembrerebbe non essere stata pari a quella riservata ai Territori, ove si trovano le strutture per anziani. E a tale proposito, la cosiddetta “letalità” (ovvero la % dei decessi sul numero dei contagiati) riferita al FVG è del 9% (256 morti su 2858 contagiati, dato riferito al 23 aprile scorso), più alto del 7,1% del vicino Veneto dove il virus ha fatto 1206 morti su 16881 contagiati. Certo se il dato del FVG lo paragoniamo a quello delle zone (Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte) dove si sono registrati i maggiori numeri di contagi, risulta essere positivo, ma sarebbe come paragonare i danni avuti a 400 chilometri di distanza con quelli provocati da un terremoto nella zona del suo epicentro. Da settimane - sostiene Liguori - facendoci tramite anche dell’opinione di tanti addetti ai lavori impegnati in prima linea che si sono sentiti soli, chiedevamo all’assessore Riccardi di intensificare la sorveglianza territoriale attiva e la presa in carico dei malati in isolamento domiciliare e nelle case di riposo attraverso un’organizzazione strutturata e stabile (in Rete con medici di famiglia, distretti sanitari, Dipartimenti di Prevenzione e Malattie Infettive). Ed è solo di questi giorni l’operatività delle organizzazioni che hanno le suddette funzioni, le Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA) volta al controllo puntuale di eventuali nuovi focolai e di presa in carico di ammalati che hanno segni e sintomi iniziali dell’infezione da COVID-19”.