Liguori (Cittadini):«Tamponi e interventi in day hospita vengano garantiti nella struttura sanitaria più vicina a casa per evitare doppi spostamenti alle persone»

«Una persona che abita a Palmanova e che deve fare una colonscopia a Tolmezzo è costretta ad andare due volte a Tolmezzo, una per fare il test rapido utile ad accedere alla prestazione sanitaria e una per l’esecuzione dell’esame stesso. Segnalazioni come queste, che arrivano da utenti e da medici di medicina generale, ci spingono a fare una riflessione – spiega la consigliera regionale dei Cittadini, Simona Liguori –: il tampone che deve essere eseguito nelle 24 ore precedenti a una prestazione sanitaria, un esame diagnostico ambulatoriale o un intervento in Day hospital deve poter essere effettuato nella sede del Sistema sanitario regionale (SSR) più vicino a casa».

La rappresentante dei civici propone quindi una soluzione utile a tutte quelle persone anziane o affette da malattie croniche (nella nostra regione ve ne sono 500 mila) che non possono essere chiamate a compiere, in due giorni, un doppio spostamento, da casa alla struttura sanitaria. «Ad oggi, infatti, ci risulta che il tampone rapido pre-prestazione sanitaria venga programmato ed erogato nella struttura ove il paziente eseguirà l’esame – aggiunge Liguori -: Ma in questo modo, se le prestazioni citate vengono prenotate in sedi erogatrici distanti dal luogo di residenza/domicilio, il cittadino è obbligato a percorrere due volte tratti di strada anche di molti chilometri».

Ecco quindi il suggerimento di Liguori. «Considerato che molti dei fruitori delle prestazioni del SSR è anziano e/o pluripatologico, e comunque fragile, e visto che il SSR è unico, perché non prevedere che il cittadino possa eseguire il tampone pre-esame nel punto di erogazione più vicino alla propria residenza/domicilio? A seguito dell’esito negativo del tampone, l’interessato riceve nel giro di qualche ora la comunicazione relativa alla creazione di una sorta di “Green Pass temporaneo” valevole per espletare l’esame o l’intervento programmato».