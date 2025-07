Liguori: Criticità dei parcheggi dell’Ospedale di Latisana: dopo mesi e mesi ancora nessuna soluzione

Nei mesi scorsi la Consigliera regionale Simona Liguori a seguito di segnalazioni di utenti e di amministratori comunali aveva sollevato il problema della significativa riduzione di posti auto disponibili proprio in concomitanza dell’avvio di un cantiere presso l’ex presidio ospedaliero di Latisana. “Rispondendo oggi in terza commissione ad una nostra interrogazione risalente al 12 dicembre 2024, l’assessore Riccardi ha riferito che è in corso una valutazione di disponibilità di aree private adiacenti all’ospedale da destinare a parcheggi temporanei. L’avviso-afferma Liguori- è stato pubblicato qualche giorno fa precisamente il 3 luglio 2025 dall’azienda ASUFC, per la manifestazione di interesse finalizzata alla scoperta di aree da assumere in locazione e da adibire a parcheggio. Da dicembre 2024 i nfatti l’apertura del cantiere generava criticità come parcheggi selvaggi con veicoli che sostavano su marciapiedi, piste ciclabili e altri spazi non autorizzati, spesso senza rispetto per gli stalli riservati a persone con disabilità”.

L’avviso, pubblicato il 3 luglio e in scadenza il 18 luglio, mira a raccogliere disponibilità di aree da assumere in locazione e da adibire a parcheggio. Per Liguori “È una risposta ovviamente dovuta ma tardiva soprattutto perché l’apertura del cantiere era certamente un atto in precedenza programmato e che avrebbe conseguentemente comportato ricadute problematiche sulla situazione dei parcheggi dell’ospedale.”

“Una risposta che giunge dopo tanti mesi di disagi per cittadini, pazienti e personale sanitario e che deve comunque ancora concretizzarsi” conclude Liguori.