L’inchiesta indipendenti dell’Onu: ‘A Gaza commesso un genocidio’. Ira di Israele: ‘Commissione antisemita, agenti di Hamas’

Sarebbero tutti “agenti di Hamas” questo il commento di Israele alla determina dell’organismo investigativo Onu che mette nero su bianco un’accusa inequivocabile e durissima nei confronti di Israele: “A Gaza si sta verificando un genocidio”. La commissione presieduta da Navy Pillay, che imputa al governo Netanyahu di volere “distruggere i palestinesi”. Secondo gli inquirenti della Commissione Internazionale Indipendente d’Inchiesta delle Nazioni Unite (Coi), le autorità e le forze armate israeliane hanno commesso “quattro dei cinque atti genocidi” elencati nella Convenzione sul genocidio del 1948. Ovvero, “uccidere membri di un gruppo, causare gravi danni fisici o mentali ai membri di un gruppo, infliggere deliberatamente al gruppo condizioni di vita volte a provocarne la distruzione fisica in tutto o in parte e imporre misure volte a impedire le nascite all’interno del gruppo”. Per gli investigatori le dichiarazioni esplicite delle autorità civili e militari israeliane e i loro modelli di azione militare “indicano che gli atti genocidi sono stati commessi con l’intento di distruggere i palestinesi nella Striscia di Gaza come gruppo”. “Crimini atroci” la cui “responsabilità ricade sulle più alte cariche delle autorità israeliane”, ha dichiarato Pillay, ex giudice sudafricana già presidente del tribunale internazionale per il Ruanda e alto commissario Onu per i diritti umani. Il dossier chiama in causa il presidente Isaac Herzog, il primo ministro Benjamin Netanyahu e l’ex ministro della Difesa Yoav Gallant e si sottolinea che anche il popolo israeliano “è stato tradito dal suo governo”. La replica dello Stato ebraico è davvero patetica, parla di inchiesta falsa, condotta da commissari antisemiti che “agiscono come rappresentanti di Hamas”. L’esecutivo israeliano non solo ha respinto le conclusioni della Commissione ma ne ha chiesto “l’immediata abolizione”. Il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres ha ricordato che non spetta a lui dare una “definizione giuridica del genocidio” ma ha puntualizzato che “quanto succede a Gaza è orrendo, indipendente dalla parola usata”. La commissione Coi nel frattempo sta collaborando con il procuratore della Corte penale internazionale per istruire potenziali casi. Del resto la Cpi ha già emesso mandati di arresto per Netanyahu e Gallant per presunti crimini di guerra e crimini contro l’umanità. E lo scorso anno la Corte Internazionale di Giustizia (Cig) ha ordinato a Israele di “prevenire e punire l’istigazione diretta e pubblica a commettere un genocidio” a Gaza.