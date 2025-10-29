Lingue e inclusione: a Udine parte INSPIRED

Lingua, inclusione e didattica sono le parole chiave al centro del seminario che, nella Sala Valduga della Camera di Commercio di Udine, ha aperto ufficialmente il progetto INSPIRED – Oltre l’alfabetizzazione. Un incontro partecipato da docenti, operatori e operatrici dell’accoglienza e realtà del territorio, per costruire insieme nuovi strumenti di insegnamento dell’italiano e percorsi di integrazione rivolti a migranti giovani e adulti con fragilità linguistiche e scolastiche.

INSPIRED – Innovazione, Sperimentazione, Integrazione – nuove dotazioni entra ora in una nuova fase che coinvolgerà dapprima docenti e persone coinvolte nell’insegnamento e nell’accoglienza e successivamente le persone destinatarie nell’utilizzo delle metodologie e del toolkit presentati, per favorire l’apprendimento linguistico e l’inclusione sociale ed economica nei contesti di accoglienza.

Dopo i saluti istituzionali e la presentazione degli obiettivi generali, è stata offerta una prima restituzione del lavoro avviato dal Coordinamento Tecnico Scientifico su ricerca, sperimentazione didattica e confronto tra professioniste e professionisti: «Abbiamo avviato un percorso partecipato di ricerca e sviluppo di strumenti metodologici e didattici inclusivi e innovativi per l’insegnamento dell’italiano L2, l’educazione civica e l’orientamento al lavoro di persone migranti, del tutto o in parte non alfabetizzate o con scarsa scolarizzazione», commenta Anna Paola Peratoner (Oikos ETS), referente per il WP1, sottolineando come «una rete che apprende insieme faccia la differenza nei percorsi di alfabetizzazione con persone migranti vulnerabili».

La mattinata è proseguita con la presentazione del sito e della Community INSPIRED a cura di Ires Fvg e si è chiusa con la lectio magistralis di Fabio Caon e Annalisa Brichese (Università Ca’ Foscari di Venezia), ricca di proposte metodologico-didattiche per la gestione di percorsi con persone analfabete.

A commento della giornata, Annalisa Orlando (Civiform), coordinatrice generale del progetto, ha evidenziato che «INSPIRED mette al centro le persone più vulnerabili e chi le accompagna ogni giorno nell’apprendimento linguistico, con l’intento di offrire strumenti concreti – linee guida, laboratori, comunità di pratiche – per rendere la formazione più efficace, accessibile e capace di generare inclusione reale». Il progetto, finanziato dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021–2027, vede Civiform capofila di una partnership composta da Duemilauno Agenzia Sociale, Fondazione OSF, ICS, IRES FVG e OIKOS ETS.