“L’inquinamento acustico: questo sconosciuto” serata informativa martedì a Gorizia

Martedì 21 ottobre 2025 dalle ore 18 presso Trgovski Dom Corso Verdi 52 a Gorizia si svolgerà una serata di dialogo tra tecnici, cittadini e interlocutori politici sull’inquinamento acustico.

Interverranno:

Claudio Macrini, membro del Direttivo Legambiente Gorizia APS

Giovanni Farolfi, Architetto, Tecnico qualificato in Acustica

Francesco Casarella, Avvocato del CEAG (Centro di Azione Giuridica Legambiente FVG)

In particolare gli argomenti trattati saranno:

Il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) di Gorizia: strumento fondamentale per la pianificazione e il controllo del rumore a livello locale, da realizzare ed aggiornare in armonia con il Piano Regolatore Generale e sue varianti, Piano Urbano del Traffico e gli interventi di risanamento e bonifica acustica.

Il Piano di Risanamento Acustico: insieme di interventi volti a ridurre l’inquinamento acustico e migliorare:

– La qualità dell’ambiente urbano:

– Intervenire sull’ambiente (barriere acustiche, isolamento acustico degli edifici a protezione dei ricettori)

– Intervenire sulle sorgenti di rumore (leisure noise e verifica delle installazioni permanenti degli esercizi commerciali, dei circoli privati, verifica delle attività industriali, riduzione del rumore dei veicoli, delle infrastrutture di trasporto)

– Piani di azione per la riduzione del rumore per prevenire dall’inquinamento le aree verdi urbane e l’ambiente in genere salvaguardando aree sensibili come ospedali, biblioteche e musei

– Il regolamento per lo svolgimento delle attività temporanee in deroga – L’individuazione delle aree per il loro svolgimento

Il rispetto della normativa e sua applicazione.

Obiettivi della conferenza sono quelli di fornire informazioni sulla normativa e sulle applicazioni a livello locale per la possibile riduzione dell’inquinamento acustico e migliorare la consapevolezza della popolazione sull’impatto del rumore sull’ambiente abitativo e sulla salute umana proponendo possibili soluzioni per la sua riduzione.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti