L’interpretazione semplicistica di Fedriga del giorno della memoria

“Il Presidente Fedriga ha interpretato oggi la commemorazione per la Giornata della Memoria in Consiglio Regionale come una manifestazione personale di pieno sostegno all’operazione militare di Israele a Gaza. Ha inoltre criticato il Segretario dell’OMS per le sue dichiarazioni. Come Consigliere Regionale prendo le distanze da una lettura così semplicistica di una situazione che sta diventando una catastrofe umanitaria gravissima.

La memoria dell’Olocausto pesa e peserà come un crimine assoluto sulla coscienza dell’umanità per sempre, per la scientifica attuazione dello sterminio di milioni di persone per la maggioranza di religione ebraica. Dovrebbe essere commemorata pertanto, per il pieno rispetto di tante vittime innocenti, come momento di crescita del dialogo reciproco e non come mera occasione per l’espressione di opinioni personali su un tema gravissimo dove si sta consumando una tragedia che potrebbe essere fermata.”

Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG.