L’inverno ha bussato con neve, vento e mareggiate. Ma nonostante sia fattore normale è bastato poco per mettere in crisi il territorio facendo tornare i paesi al buio dei primi del 900

Certo le nevicate sono state abbondanti come non si vedevano da tempo ma non si può certo parlare di evento straordinario. Che nevichi in montagna è normale ed anche se erano quasi 10 anni che non nevicava così il disagio che si è creato ha poche giustificazioni. Verrebbe da pensare che gli investimenti, ad esempio sulle linee elettriche, siano stati solo destinati alle faraoniche opere di elettrodotti e dintorni mentre poco è stato fatto per svecchiare le linee che danno elettricità e vita ai paesi piccoli e grandi della montagna. dalla Carnia al tarvisiano. Non sfugge che sono partite diverse, ma mentre sulle prime gli investimenti sono stati fluenti, sulla seconde non si è fatto a sufficienza. La prova e nelle migliaia di utenti rimasti senza corrente, un disagio insopportabile perchè avere la luce vuol dire non solo sconfiggere il buio ma anche frigoriferi, computer e spesso riscaldamento. Ed anche se ora sono cessate le abbondanti nevicate si fatica a ripristinare servizi, dalla viabilità all'erogazione dell'elettricità. Protezione Civile e Vigili del fuoco lavorano senza sosta nelle zone più colpite. I blackout sono stati causati prevalentemente da rotture cavi e cadute dei tralicci dell'alta tensione. Tarvisio è rimasta senza luce per molte ore, quando è stata ripristinata l'alta tensione ma con erogazione dal fronte austriaco, grazie ad una provvidenziale interconnessione d'emergenza siglata nel 2013 con il governo di Vienna per la Valcanale e il Canal del Ferro. Sul territorio stanno lavorando sulle linee tutte le squadre dei tecnici e sono già installati 30 generatori di corrente, ulteriori sono in corso di arrivo e installazione dato che non si prevede che la riparazione delle linee possa essere rapida. gravi disagi per i cittadini di Pontebba, in 1400 sono senza elettricità e riscaldamento con chiusura delle scuole anche domani. Pesante anche la situazione sul piano della viabilità, chiusi tutti i passi, dalla Mauria a Pramollo. Ma restano chiusi l'ex provinciale 76 nel tratto da Sella Nevea a Cave del Predil, il tratto finale della statale 52 carnica, ma anche più in basso il tratto da Tarcento a Lusevera della 646 regionale, la regionale 73 Lumiei che conduce a Sauris. e se in montagna si patisce non è che al mare le cose vadano meglio, in particolare a Grado, dove è atteso per domani mattina (10 dicembre), alle 5.50, il picco dell'alta marea con 124 cm previsti ed allagamenti nella cittadina. Il sindaco ha invitato i cittadini a sistemare le paratie su porte e portoni e a spostare le auto in zone protette. Anche a Lignano si è patito e sono iniziate le operazioni di pulizia della spiaggia dai detriti che la mareggita ha scaraventato sull'arenile portandosi via ampie porzioni di spiaggia e dimostrando l'inefficacia prevalente dei sacchi di protezione posti a difesa del bagnasciuga. Insomma nonostante l'inverno e le sue manifestazioni meteo siano fattore di normalità la fragilità del territorio resta vera perenne emergenza.