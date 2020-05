L’Ires Fvg ricorda Domenico Tranquilli con un premio di laurea

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

L’Ires Fvg istituisce il premio Domenico Tranquilli, con l’assegnazione di due premi di laurea o di dottorato, dell’importo di 500 euro ciascuno, sui temi dell’economia, dello sviluppo della montagna e del mercato del lavoro del Friuli Venezia Giulia. Profondo conoscitore, appassionato e competente ricercatore, tra i fondatori dell’Ires Fvg nel 1983, istituto che ha diretto, con varie cariche, fino al 2003, Tranquilli ha assunto la direzione del Progetto regionale Imprenderò (2003-2006) e quindi dell’Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale, che ha guidato fino al 2012.

«Domenico si è sempre definito semplicemente un ricercatore – spiega Maurizio Canciani, presidente dell’Ires Fvg –: questa espressione conteneva una visione della ricerca come capacità di osservare e interpretare i segnali del cambiamento socioeconomico del territorio, che lui ha saputo tradurre in interventi progettuali innovativi e concreti, in grado di supportare lo sviluppo locale e promuovere lo spirito imprenditoriale. Tranquilli ha anche trasmesso metodo e visione a tutte le persone che hanno collaborato con lui in questi decenni; istituendo il premio in memoria ci proponiamo di continuare a tramandare e condividere questo metodo e questi valori».

La domanda di partecipazione dovrà pervenire all’Ires Fvg via e-mail (info@iresfvg.org) entro il 31 luglio 2020. Tutte le informazioni sui requisiti, i criteri di selezione e la documentazione richiesta per la partecipazione sono consultabili e scaricabili dal sito www.iresfvg.org/premio-tranquilli. Le tesi presentate verranno selezionate da una commissione, nominata dal Consiglio di amministrazione dell’Ires Fvg e formata da esperti, che potrà anche assegnare una menzione onorevole ai lavori ritenuti particolarmente meritevoli. I premi verranno assegnati nel prossimo autunno.