Liste attesa: Delli Quadri (Pd), da Fedriga e Riccardi difesa impossibile

“Sui tempi di attesa riportati da Federconsumatori la Regione si arrampica sugli specchi e le sue difese impossibili si smontano subito e lo facciamo con i dati. Fedriga e Riccardi dovrebbero sentirsi in grave imbarazzo. Anche le roboanti e continue dichiarazioni di sempre maggiori risorse economiche messe a disposizione, da sole, non accorciano i tempi di attesa delle cittadine e dei cittadini che necessitano di assistenza”. Il responsabile regionale Salute del Pd Fvg Nicola Delli Quadri replica alla smentita dell’Azienda regionale di coordinamento per la salute, sui numeri di Federconsumatori che collocano il Friuli Venezia Giulia tra le regioni con le liste di attesa più lunghe.

“Federconsumatori ha denunciato fra l’altro i tempi di attesa eccessivi – spiega Delli Quadri – per le prestazioni di pneumologia in modalità programmata (max 180gg) a Tolmezzo e per la mammografia nel distretto di Udine. La Regione nega che tali prestazioni siano erogate a Tolmezzo e Udine, e così dice cose non vere”.

“Per quanto riguarda Tolmezzo – precisa l’ex dirigente sanitario – è un falso poiché la Guida ai servizi della Struttura Operativa Complessa Medicina di Tolmezzo dichiara, fra le altre prestazioni offerte: «Ambulatorio Internistico ad indirizzo Pneumologico, Prestazioni fornite: visite pneumologiche e controlli, esami strumentali (spirometria, ecografia del torace) finalizzati alla diagnosi, terapia e monitoraggio delle patologie pneumologiche». Quindi la visita pneumologica nell’ospedale di Tolmezzo esiste e qualcuno dovrebbe informare Fedriga e Riccardi. Per quanto invece riguarda la mammografia bilaterale, viene erogata nel distretto di San Daniele e, nel report sui tempi di attesa pubblicato da ASUFC per il dato di una modalità P (max 120-180 gg), il tempo dichiarato di attesa è di 208 gg con 0% di risultati raggiunti rispetto al programmato”.

“Potremmo parlare della visita cardiologia programmata al distretto di Cividale per la quale – continua Delli Quadri – ci vogliono 370 gg di attesa – elenca l’esponente dem – della visita endocrinologica programmata nel distretto di Cividale, con 456 gg di attesa, della visita oculistica in differita (max 30gg) per la quale nel distretto di Gemona occorrono 621 gg, mentre per la programmata (max 180gg), ne occorrono 673 giorni. E via tristemente elencando”.

“Fedriga e Riccardi dovrebbero rendere conto in democratica trasparenza – conclude Delli Quadri – dell’effettivo stato delle cose del nostro sistema sociosanitario e proporre interventi, seri e produttivi, sul personale, sull’organizzazione, sul raccordo tra medicina generale e medici specialisti, sulla tecnologia e sulla digitalizzazione dell’intero sistema”.