Liste d’attesa: Delli Quadri (Pd), problemi lontani da soluzione

“Fedriga e Riccardi possono convocare anche due conferenze stampa al giorno e annunciare il miglioramento di una qualche percentuale sui tempi di attesa di indagini diagnostiche e interventi chirurgici. Se uscissero dalle loro zone protette e frequentassero malati, famiglie, volontari, si accorgerebbero che i problemi sono ancora lontani dall’essere risolti”. Il responsabile Salute del Pd Fvg Nicola Delli Quadri, replica all’assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, che ieri ha diffuso dati che indicherebbero miglioramenti nei tempi d’attesa in sanità.

Per l’ex dirigente sanitario “non è sufficiente avere disponibilità economiche e questa giunta ne ha avute come nessuna. Bisogna essere in grado di cambiare l’organizzazione – sottolinea – facilitare gli accessi, coprire le carenze di personale, far collaborare i professionisti, disporre di un sistema informatico degno dei tempi. Purtroppo per il FVG così non è. E non si risolverà certo diffondendo quotidianamente cascate di numeri e percentuali nelle quali – conclude Delli Quadri – l’illusione si confonde con la realtà.