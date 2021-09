Liste d’attesa fuori controllo, Liguori (Cittadini): «Quando riprenderanno gli interventi chirurgici di cataratta a Gemona?»

«La chiusura dell’ambulatorio si protrae da più di un anno e mezzo e questa sospensione dell’attività impatta necessariamente sulle liste d’attesa: quando riprenderanno gli interventi di cataratta nel presidio ospedaliero per la salute di Gemona?». Così la consigliera regionale dei Cittadini, Simona Liguori, che ha depositato una interrogazione per conoscere le tempistiche della riapertura dell’ambulatorio, che garantisce il trattamento della patologia ai pazienti che vivono anche nella zona dell’Alto Friuli. «La struttura di Oculistica dell’ospedale di Udine prevede, tra i settori di attività, la chirurgia della cataratta svolta anche in regime ambulatoriale presso il presidio ospedaliero per la salute di Gemona del Friuli – spiega la rappresentante dei Civici -: si tratta di un servizio di importanza fondamentale visto che quello alla cataratta, che determina l’opacizzazione parziale o totale del cristallino, è un intervento estremamente comune e che colpisce 3 su 4 over 70. In Friuli Venezia Giulia, una regione tra le più anziane d’Italia, è chiaro come la ripresa dell’attività sia più che mai necessaria, anche per permettere il recupero di prestazioni rimaste in sospeso a causa della pandemia».