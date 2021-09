Liste d’attesa in sanità, Liguori (Cittadini): «Ancora inaccettabili ritardi nella gestione di visite ed esami. Riportiamo il problema in aula»

«Dalle visite specialistiche, agli esami, fino agli interventi ambulatoriali: continuano ad arrivare segnalazioni su disagi legati a prestazioni che vengono riprogrammate in tempi assolutamente inadeguati alle esigenze dei pazienti». Così la consigliera regionale dei Cittadini, Simona Liguori, in merito al tema alle liste d’attesa su cui presenterà un ennesimo sollecito all’assessore Riccardi. «Un problema di vaste proporzioni, visti anche i risultati del sondaggio Swg commissionato dalla Regione - in cui il 73% dei cittadini intervistati considera le liste d’attesa la criticità principale del sistema sanitario regionale – e che ha bisogno di una soluzione definitiva. Ne va della salute di tutti».