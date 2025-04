Liste d’attesa in sanità: Pd Fvg, Riccardi guarda lite tra Schillaci e Fedriga e manco favella

“La polemica tra il ministro Schillaci e il presidente Fedriga mette in luce contraddizioni gravi e crea una paralisi assurda: loro litigano e le persone attendono, nei pronto soccorso, nelle degenze, nelle sale operatorie, nelle assistenze territoriali. E intanto Riccardi sta a guardare”. Il responsabile regionale Sanità del Pd Fvg Nicola Delli Quadri condanna lo scontro tra Governo e Regioni in merito alle liste d’attesa, coinvolgendo l’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi.

“Coerenza gioverebbe anche all’assessore Riccardi che – spiega Delli Quadri – ha chiuso centri di assistenza primaria, presidi di assistenza territoriale di prossimità, ha ridotto attività di distretti, consultori e centri di salute mentale, premedita altre chiusure. E poi proclama la necessità di una capillare assistenza territoriale per ridurre gli accessi nei pronto soccorso intasati”.

“Purtroppo alle riflessioni altisonanti non corrispondono azioni conseguenti – aggiunge l’esponente dem – non risultano interventi incisivi sul versante del personale: incentivi per chi opera in situazioni difficili, attenzione al clima interno e alla qualità del lavoro, medicina generale a supporto delle persone malate croniche e che rientrano periodicamente in pronto soccorso. E su tutto – conclude Delli Quadri – gli scarsissimi risultati sul miglioramento dei tempi di attesa”.