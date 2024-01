Liste d’attesa sanità, Furio Honsell sulle dichiarazioni dell’Assessore Riccardi

“Ben 6 anni dopo aver voluto prendersi la responsabilità della sanità regionale, l’Assessore Riccardi deve ancora aspettare la ricetta, che dovrebbe dargli un’agenzia nazionale esterna Agenas, per capire come far funzionare il sistema sanitario regionale? Almeno così dichiara sulla stampa. Ma ciò è scandaloso, e dovrebbe essere accompagnato dalle dimissioni, poiché è la palese autovalutazione di un fallimento. Due legislature fa, Riccardi andava promettendo il ripristino dei piccoli ospedali. E ancora nell’ultima campagna elettorale il suo grande estimatore Fedriga, prometteva di non chiudere il Punto nascita di San Vito. E oggi Riccardi si accorge che non ha la ricetta? Ed è ancora in attesa di decidere? Ma cosa ha fatto fino ad oggi? Riccardi

dà dei numeri, ma non affronta le criticità che sono i tempi di attesa per diagnosi e interventi. Non si vede come le chiusure che vorrebbe far fare ad Agenas (senza rendersi conto che le farebbe lui perché Agenas non ha nessuna autorità) ridurrebbero i tempi di attesa. Semmai l’opposto, direbbe il buon senso. Riccardi comunque non sembra saperlo, aspetta Agenas-Godot e si limita a criticare il Servizio Sanitario Regionale che dovrebbe governare. Intanto però il clima aziendale si deteriora ulteriormente e l’aspettativa di vita decresce nella nostra Regione.” Così si è espresso Furio Honsell Consigliere Regionale di Open Sinistra FVG.