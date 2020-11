L’Italia firmi il Trattato Onu per la messa al bando delle armi nucleari (TPAN); depositata interrogazione parlamentare

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Rifondazione Comunista attraverso una interrogazione depositata in parlamento dalla senatrice Paola Nugnes che rappresenta le istanze del partito chiede chiarezza in merito alle ragioni per cui l’Italia non ha ancora aderito alla messa al bando delle armi nucleari e se non ritenga doveroso uscire dal programma “nuclear sharing” della Nato e interrompere l’acquisto degli F35. Il trattato Onu per la messa al bando delle armi nucleari (TPAN) che considera tali ordigni illegali per il diritto internazionale al pari di quelle chimiche e batteriologiche è in vigore dal 24 ottobre. L’Italia non lo ha firmato e l’impegno a sostenere la sua ratifica, ufficialmente sottoscritto da 260 parlamentari (compreso l’attuale ministro degli Esteri) rimane lettera morta. L’uscita di scena di Trump e l’arrivo del neo presidente Biden non sembra voler promuovere un cambio di rotta in merito al potenziamento della Nato, con annessa richiesta a tutti gli stati che ne fanno parte di un aumento delle spese militari fino al 2% del Pil e rilancio della guerra fredda. Il “nuclear sharing” in Italia si traduce nel dare ospitalità a decine di testate nucleare statunitensi (Ghedi, Aviano) addestramento di cacciabombardieri Tornado per il loro utilizzo, adeguamento delle basi in attesa dell’arrivo degli F35. Tale scelta trasforma il territorio nazionale in obiettivo strategico per nemici altrui. L’Italia non ha bisogno di nemici ma di pace, stabilità, cooperazione internazionale e risorse per affrontare la gravissima crisi socio sanitaria in corso.

questo il testo della interrogazione TPAN