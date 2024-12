L’Italia nello Spazio: oggi l’evento dell’ASI

Si terrà oggi, 16 dicembre, in occasione delle celebrazioni per la quarta Giornata Nazionale dello Spazio, istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 2021, per ricordare il lancio del primo satellite italiano (San Marco) avvenuto il 15 dicembre 1964, l’evento organizzato dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) nella propria sede di Roma-Tor Vergata “60 Anni dell’Italia nello Spazio: dal lancio del Satellite San Marco alla corsa alla Luna e a Marte”.

Obiettivo principale della Giornata è quello di sensibilizzare e informare i cittadini sui contributi che la scienza e la tecnologia applicate allo Spazio apportano alla qualità della vita sulla Terra per l’umanità in termini di crescita, benessere, immagine e ruolo sul piano globale del Paese.

L’evento, rivolto a un pubblico di studenti di scuole secondarie di secondo grado e universitari, sarà coordinato dal giornalista Andrea Bettini e introdotto dai saluti istituzionali delle autorità presenti, cui faranno seguito collegamenti dall’estero e interventi di divulgatori scientifici e dell’influencer Jakidale.

Immediatamente prima dell’inizio dell’evento, alle ore 9:30, alla presenza delle Autorità avrà luogo l’inaugurazione della mostra fotografica dal titolo “Avanguardia San Marco. Una retrospettiva fotografica a 60 anni dal lancio del primo satellite italiano”.

Il programma, coordinato da Andrea Bettini, giornalista di RaiNews 24, prenderà il via alle 9.45 con la proiezione del video istituzionale ASI, poi sono in programma gli interventi istituzionali di Teodoro Valente, Presidente ASI, Giandomenico Taricco, Comandante del Comando Aeronautica Militare Roma, Isabella Rauti, Sottosegretaria di Stato alla Difesa, Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy. A seguire di nuovo la proiezione del video-documentario “Dal San Marco al futuro”, prodotto da ASI. A seguire un collegamento con alle 10.20 con il Broglio Space Center di Malindi, in Kenya, e un Collegamento con Anthea Comellini, astronauta riserva ESA. Poi ancora, prima Jakidale e AstroViktor on stage, influencer e divulgatore scientifico, e si dialogherà con l’inviata al Polo Sud, Sofia Fatigoni, astrofisica e ricercatrice.