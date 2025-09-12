llMas Sutrio, una chiusura silenziosa.  Comunità montana friulana trattata come una realtà di serie B

Con la nuova uscita di due presse dallo stabilimento e l’annuncio che, nei prossimi giorni, anche gli stampi verranno trasferiti, si compie un ulteriore passo verso lo svuotamento definitivo della IlMas di Sutrio. Lo segnalano in una nota le Segreterie territoriali di Fiom-Cgil e Fim-Cisl. A rendere il quadro ancora più preoccupante, spiegano i sindacati, è la recente dichiarazione dell’amministratore unico, Matteo Biasizzo, che ha comunicato l’apertura della consultazione per la cassa integrazione per cessazione di attività. Un segnale inequivocabile di quella che appare sempre più come una decisione già presa: chiudere. Come Fiom-Cgil e Fim-Cisl non possiamo che denunciare, ancora una volta, la profonda contraddizione tra le dichiarazioni dello stesso Biasizzo – che continua a parlare di “ricerca di partnership industriali” – e la realtà concreta vissuta dalle lavoratrici e dai lavoratori: lo smantellamento progressivo e sistematico di un presidio industriale storico nel cuore della montagna friulana. Siamo davanti a una lenta ma inesorabile chiusura: uno stabilimento a prevalente occupazione femminile, in un territorio già fragile e penalizzato dalla marginalità geografica, viene abbandonato senza alcuna prospettiva concreta, industriale e occupazionale. La narrazione di una possibile alleanza industriale si sta rivelando, nei fatti, un’operazione di facciata. I macchinari che escono, il personale che rimane nell’incertezza, l’assenza totale di un piano di rilancio, parlano molto più delle parole. Chiediamo con forza chiarezza, rispetto per il lavoro e un’assunzione di responsabilità piena da parte dell’azienda. La comunità montana friulana non può essere trattata come una realtà di serie B. La dignità delle lavoratrici e dei lavoratori di IlMas merita ben altro.