Lo spettacolo arriva a domicilio: CSS dal 21 gennaio presenta ‘Consegne’ a Udine e Cervignano

Teatro Contatto a domicilio? Dal 21 gennaio lo spettacolo te lo recapitiamo direttamente a casa con Consegne, una performance da coprifuoco, un’azione urbana itinerante con l’attore-rider Nicola Borghesi e per spettatori collegati dalle loro case a Udine e Cervignano. Consegne è un instant show che la compagnia Kepler 452 ha concepito e iniziato a testare a Bologna per le notti del «coprifuoco». Un corriere si sposta nella città per effettuare la sua consegna. Porta un pacco dal punto di partenza all’indirizzo di consegna. Sulle spalle ha un cubo colorato, degli stessi colori della sua uniforme, la sua livrea di corriere corridore adatta al vento e alla pioggia: adatta ad attraversare il coprifuoco. È collegato al suo destinatario/spettatore attraverso l’etere durante tutto il percorso (la compagnia userà la piattaforma Zoom). Ma che cosa deve consegnare il corriere? Per cosa pedala ostinatamente nella notte? Qualcosa di essenziale? Ma che cos’è oggi l’Essenziale? Consegne verrà ‘effettuato’ a Udine e a Cervignano, per quattro volte al giorno (ore 18 / 19 / 20 / 21), il 21,22,23,24 gennaio (Udine), il 9,10,11 febbraio (Cervignano) e il 12,13,14 febbraio (Udine). Una performance corrisponde a un indirizzo di consegna e a uno o più spettatori che condividano quel recapito e che abbiano a disposizione un computer connesso alla rete per partecipare.

Per informazioni e prenotazioni: biglietteria di Teatro Contatto, da lunedì a sabato, ore 17.30-19.30, tel. 0432 506925 biglietteria@cssudine.it