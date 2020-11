Lo “spezzatino” siriano

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

E' arrivata l’ora di tornare a dare un’occhiata su quanto succede dalle “mie” parti”, quelle in cui bazzico di frequente; Siria ed Iraq. Ovviamente entrambi i paesi si inseriscono su un o scenario piu’ ampio, senza considerare il quale si faticherebbe piu’ di quanto comunque si faccia, a caprine situazione e destino.

Di queste nazioni si parla piu’ che altro, e poco, a causa delle reiterate ma fino ad oggi insignificanti, decisioni del biondo sulla via del tramonto relative al ritiro delle truppe USA da quei teatri. Personalmente e visti i precedenti, non credo molto ci saranno azioni in seguito ai proclami, anche se questa mossa metterebbe il suo successore in un ulteriore pasticcio e questi sono i momenti delle ripicche e vendette. I tempi pero’ sono stretti e organizzare un ritiro presuppone un periodo che andrebbe oltre il fatidico 20 di Gennaio.

La stessa minaccia di attizzare un ulteriore focolaio in zona attaccando militarmente l’Iran sta piano piano perdendo forza, anche se i gesti scriteriati di ieri non contribuiscono certo a raffreddare gli animi. Se da un certo punto di vista a molti dei paesi del Golfo farebbe comodo bombardare l’ingombrante vicino, le ripercussioni di un atto di guerra nei confronti del paese degli ayatollah ricadrebbero direttamente su di loro e i precedenti dimostrano che se l’Iran non e’ certo in grado di rifarsi sugli USA, di sicuro riuscirebbe a provocare danni rilevanti e diretti in tutta l’area che va dal Mediterraneo al Golfo. La follia di Trump e la atavica voglia di Israele di sistemare i conti una volta per tutte con il suo nemico principale alzando il livello di scontro rispetto a quanto sta gia’ facendo indirettamente scenari secondari, potrebbero riservare in ogni caso sorprese.

Le circostanze a cui ci si riferisce sono principalmente quelli siriani ed iraqeni, per l’appunto. Ed e’ qui, soprattutto in Siria, dove aviazione militare ed in qualche caso (Golan) l’esercito definito da qualche folle “il piu’ morale del mondo” (vadano a spiegarlo ai palestinesi…) puntualmente bombardano ed attaccano iraniani e truppe sciite a loro fedeli. Se poi ci va di mezzo anche qualche civile, vabbe’, nessuno e’ perfetto, si sa, amen.

Eccoci dunque al punto. Come detto, Israele continua imperterrito ed impunito ad effettuare azioni militari in Siria (non solo, anzi i suoi killer agiscono anche in Iran senza che alcunchi si scandalizzi), ma molto probabilmente e’ anche dietro ad altri tipi di attivita’, di sabotaggio soprattutto nel sud del paese, generalmente nella zona di Daraa, molto vicino al confine con la Giordania ma non troppo distante da quello con Israele. In quest’area, i maggiori atti di violenza sono gli omicidi mirati, azioni in cui Israele e’ decisamente ben esperta, e diretti nei confronti soprattutto di politici e militari che un paio di anni orsono hanno fatto “il salto della quaglia” passando dal comando degli oppositori (soliti cosiddetti ribelli) a quello di truppe, se non proprio fedeli, almeno alleate di Damasco. Una vera falcidia. Questi atti, oltre ad indebolire il controllo dell’esercito siriano sulla zona, fa capire chiaramente che anche se la zona e’ sotto il controllo delle SAA (Syrian Arab Army), nessuno puo’ considerarsi tranquillo.

Spostandosi un po’, parecchio, piu’ a nord nella “sacca” di Idlib, oltre ai soliti scambi prevalentemente di artiglieria tra SAA, che cerca piu’ che altro di consolidare le proprie posizioni e di rosicchiare qualche km di terreno, da una parte e HTS (Al Qaeda) dall’altra, si nota una ripresa dei bombardamenti dell’aviazione siriana e russa. Intanto, le liti tra HTS e le altre bande presenti in zona e legate piu’ direttamente alla Turchia, continuano senza sosta. Il controllo di quell’area fa ovviamente gola a molti e la preponderanza delle forze di HTS rimane piu’ che altro un problema. In questa zona, al di la’ dell’importanza dell’intersecarsi della via di comunicazione M4 con la M5 e della vicinanza di Latakia e del Mediterraneo, c’e’ lunico valico di frontiera attraverso il quale passano gli aiuti umanitari delle Nazioni Unite. E’ chiaro che il controllo del valico, e dei relative aiuti, corrisponde a interessi consistenti. Nulla passa ovviamente gratis.

Ancora piu’ a nord, nel Cantone di Afrin, occupato dall’inizio del 2018 dai turchi che hanno cacciato i kurdi che rappresentavano la maggioranza della popolazione, pur non potendo competere con l’esercito di Ankara e con FSA (Free Syrian Army) NFL (National Front for Liberation) e altre miriadi di gruppi prevalentemente fondamentalisti, ma tutti controllati da Ankara, gli stessi kurdi continuano ad infastidire gli occupanti principalmente con incursioni brevi ed attentati. Guerriglia insomma.

Un po’ come quanto succede nella zona immediatamente ad est di Afrin, quella occupata sempre dai turchi e governata dai suoi alleati (vedi sopra) tra Jarabulus e Al Bab che da nord e da sud ovest tengono sotto occhio la citta’ di Menbij, unica zona ad ovest dell’Eufrate ancora in mano (circa) della coalizione e dell’SDF (Syrian Democratic Forces) a commando kurdo. Qui pero’ ultimamente sta rientrando in gioco un vecchio protagonista di questo triste teatro della tragedia, l’ISIS. Gli attentati del recente periodo (autobomba, motobomba, e trappole esplosive lasciate sul terreno) denotano un cambio di marcia sia nella loro frequenza, sia nel numero sempre maggiore di vittime civili che provocano.

Anche ad est del grande fiume, la zona occupata poco piu’ di un anno fa dalla Turchia (sempre con i loro fedeli alleati) e che va all’incirca da Kobane a Ras el Ain e giu’ fino alla M4 (da Ain Issa a Tel Tamer) le scaramucce tra occupanti e SDF (YPG e YPJ, forze di autodifesa maschili e femminili kurde) sono continue. Anche qui pero’ l’infiltrazione dell’ISIS incombe pericolosamente. Ad onor del vero, nella zona di Ain Issa, gli scambi di artiglieria tra le parti hanno subito un incremento davvero preoccupante. Negli ultimi 25 giorni, ci sono stati quasi il doppio degli incidenti occorsi negli ultimi 6 mesi. Brutto segnale.

Nell’area a sud, nel deserto, nei dintorni di Palmyra (altro importante snood delle pipelines di petrolio e gas), l’Isis continua ad attaccare le truppe di Damasco e i loro alleati sciiti, non fancedosi mancare anche qualche azione contro i russi che hanno lasciato sul campo anche alcuni dei suoi alti ufficiali. La regione e’ ovviamente difficile da controllare senza una presenza capillare del SAA che pero’ e’ altrimenti occupato. Che poi i seguaci del califfato riescano ancora ad agire con una certa naturalezza, significa che c’e’ ancora qualcuno che li foraggia e protegge. Che poi Al Tanf (area al confine tra Siria, Iraq e Giordania) nel deserto ci sia ancora una sacca controllata dagli Usa, forse non e’ un dettaglio insignificante.

Ma spostandosi ancora verso est, verso Dei ez Zor, si puo’ notare un’intensa presenza ed attivita’ del PMF (People Mobilization Forces), le milizie sciite iraqene, siriane ed iraniane, strettamente legate ai Pasdaran iraniani e da loro dirette e dipendenti. Quelle che per capirci hanno enormemente contribuito a sconfiggere l’ISIS nel 2018 nella parte ad ovest dell’Efufrate con il supporto dell’aviazione locale, ma soprattutto russa, mentre dall’altra parte del fiume succedeva la stessa cosa con le truppe di terra soprattutto kurde e l’aviazione USA (o poco piu’). Quel che e’ successo durante e in seguito all’avanzata di queste truppe (tanto sul versante siriano che su quello appena di la’ del confine iraqeno) non si conosce nei dettagli, ma ci sono molte prove che le popolazioni sunnite locali, a volte compromesse con il califfato, abbiano subito vessazioni, uccisioni e ritorsioni su larga scala.

Damasco cerca in qualche modo di inviare da quelle parti le sue truppe, ma l’alleanza con I PMF presenta notevoli problemi di gestione e non mancano i bisticci. Nel frattempo anche li’ l’ISIS si rivela piuttosto attivo e gli attacchi alle milizie e al SAA sono costanti. Non bastasse, spesso e volentieri l’aviazione USA colpisce gli stessi obiettivi sostenendo di bombardare l’ISIS.

Il NES (North East Syria), la zona sotto protezione USA e controllata dal SDF, vive una situazione poco omogenea. Come accennato in precedenza, la fascia nord occidentale della regione e’ occupata dai “ribelli” comandati dai turchi, mentre la parte nord orientale e’ sicuramente molto piu’ tranquilla; la maggior parte della popolazione e’ kurda e a parte qualche scaramuccia e “incomprensione” tra le pattuglie USA e quelle russe, vive una certa stabilita’. Scendendo verso sud, verso Hasake e Raqqa, il contesto cambia e la relativa tranquillita’ viene sempre piu’ spesso messa in discussione da attentati, attacchi ai check in, rivolte nelle carceri e nei campi profughi. Nonostante le continue operazioni di pulizia eseguite da SDF e dai soldati della coalizione (praticamente USA) mirate ad eliminare quel che resta dell’ISIS, l’aria che tira non e’ esattamente sana. Piu’ si scende a sud e meno la situazione e’ sotto controllo. Ora parte della gente ospitata nei campi (Hareesha, AL Hol ed altri) gran parte della quale viene proprio dal sud della regione, ma anche ospiti delle prigioni di cui non si sa piu’ cosa fare, comincia ad essere rimandata a casa, dove e come esattamente non si sa vista la distruzione che quelle persone troveranno laggiu’ e la realta’ di quella zona molto complessa; una scelta che non promette nulla di buono.

Giu’, da quelle parti, sono concentrati in buona misura i soldati USA che come priorita’ hanno quella di controllare i pozzi petroliferi piu’ ricchi della Siria, cercando di evitare che l’oro nero arrivi verso Homs, Banyas, (dove si trovano i principali impianti di distilleria e distribuzione) Damasco, Aleppo e le zone sotto il controllo governativo. Petrolio peraltro destinato ad essere sfruttato da una compagnia a stelle e strisce (anche se il problema per Washington non e’ tanto appropriarsi del petrolio, quanto impedire che arrivi ad Assad), ma vista la fluidita’ del contesto, e’ difficile fare previsioni sul future di qull’area.

Ecco, questa la situazione siriana al momento; un po’ come in ogni pranzo che si rispetti in cui dopo il primo a base di ragu’ con molto pomodoro, arriva il secondo: lo spezzatino. Prima o poi arriveremo anche al dolce, magari una Sacher. Ma forse non sara’ veramente cioccolata……..

Docbrino