Lo spot geniale sul coronavirus dello stato dello Ohio

Questo spot geniale nella sua semplicità è stato realizzato dal Dipartimento della Salute dell'Ohio, riesce a trasmettere l'importanza e l'efficacia del distanziamento sociale per combattere e vincere la battaglia contro il coronavirus. Questa campagna è anche la dimostrazione di come l'Ohio sia stato tra i primi a prevenire e prendere sul serio l'epidemia. Non a caso la risposta al coronavirus del governatore dello Stato Mike DeWine è diventata una guida nazionale, in barba a Trump, alla crisi elogiata anche dalla stampa americana tra cui il Washington Post.