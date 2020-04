“Lockdown”: immagini e voci della Udine chiusa per virus in un documentario di Orioles

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Chi in questi giorni è uscito per necessità o lavoro l’ha vista con i propri occhi, la Udine chiusa per Coronavirus. Strade e piazze vuote, le code per la spesa o le medicine, i cani al guinzaglio a rompere il silenzio di marciapiedi deserti.

L’eccezionalità di questo momento sta anche nel clima spettrale che regna in una città privata della sua vita sociale: un vuoto che sgomenta e lascerà tracce indelebili nella coscienza di un’intera generazione.

Dopo aver raccolto da numerose angolazioni le immagini di una Udine pressoché inanimata, il sociologo e giornalista Marco Orioles ha contattato – via telefono, Whatsapp e Messenger – sedici concittadini raccogliendo le loro testimonianze, riflessioni e stati d’animo su un’emergenza che ha travolto la loro vita insieme a quella di tutti gli altri.

Ne è scaturito “Lockdown: voci e immagini di una città chiusa per virus”, un documentario dove le inquadrature di una Udine sfregiata dal Covid-19 fanno da sfondo alcune voci cittadine.