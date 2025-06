L’ospedale del futuro, summer school Ateneo Udine forma i nuovi professionisti

Il Dipartimento di Medicina dell’Università di Udine organizza la sua prima summer school dedicata a “L’ospedale del futuro” . Formerà esperti nell’ideazione, nella progettazione, nella gestione e nell’utilizzo delle infrastrutture sanitarie . Un’iniziativa intensiva pensata per coloro che vogliono diventare i protagonisti di un sistema sanitario in rapida trasformazione. L’obiettivo non è solo trasmettere nozioni tecniche, ma costruire un linguaggio e un approccio condiviso. I sistemi ospedalieri del futuro richiederanno infatti competenze che sappiano integrare la visione clinica con quella tecnologica, gestionale e giuridica, senza dimenticare il rapporto diretto con il paziente. Saranno chiamati a confrontarsi medici, infermieri, ingegneri clinici, manager ospedalieri, amministratori pubblici e professionisti della finanza, della comunicazione e del diritto sanitario. Si confronteranno su temi che vanno dalla progettazione di infrastrutture distribuite alle tecnologie digitali più all’avanguardia passando per modelli gestionali innovativi e profili normativi essenziali per garantire un’assistenza di qualità e sicura . Le iscrizioni alla scuola estiva , che si terranno dall’8 al 12 settembre , sono aperte fino all’11 luglio .

Programma e modalità d’iscrizione sono disponibili online https://www.uniud.it/it/didattica/formazione-continua/winter-summer-school-altre-iniziative . Per ulteriori informazioni e chiarimenti contattare il servizio di formazione continua del Dipartimento di Medicina: email formazione.continua@uniud.it , telefono 0432 558 000.

«Vogliamo creare un terreno di confronto dove esperienze diverse troviamo un punto di sintesi – spiega il direttore della summer school, Leonardo Alberto Sechi –. Davanti a fenomeni epocali come l’invecchiamento della popolazione, le crisi pandemiche e la medicina personalizzata, è essenziale che professionisti di profili diversi parlino la stessa lingua».

Il coordinatore scientifico, Carlo Ennio Michele Pucillo , sottolinea che “la summer school nasce dalla storia di ricerca e formazione svolta all’Università di Udine e racchiude l’urgenza di rispondere al futuro con idee concrete, progettualità e una solida collaborazione interdisciplinare».

I contenuti

Nei cinque giorni di lezione, per un totale di 40 ore di attività formativa, i partecipanti avranno modo di ascoltare relatori di rilievo nazionale e internazionale. Prenderanno parte a seminari interattivi basati su casi reali e si cimenteranno in workshop di gruppo, dove teoria e pratica si uniranno per favorire il dibattito e stimolare la creatività nella risoluzione dei problemi.

Ogni giornata sarà dedicata a un filo conduttore specifico. Si partirà dall’analisi dei nuovi bisogni sanitari legati ai cambiamenti demografici e alle emergenze globali per poi passare all’esplorazione delle applicazioni di intelligenza artificiale, Internet of Things, robotica e realtà virtuale nella quotidianità ospedaliera.

Quindi sarà dato spazio alla progettazione sostenibile delle strutture e alle sfide connesse alla loro gestione, fino ad arrivare ai modelli di finanziamento e alle strategie di comunicazione più efficaci. Il percorso si concluderà con un approfondimento sul diritto alla salute quale principio costituzionale fondante: un’occasione per riflettere sul ruolo che la governance pubblica e le policy devono avere nel garantire equità e tutela per il cittadino.