L’Osservatorio Civico contro le illegalità del Friuli V.G. sul depuratore di Lignano Sabbiadoro chiede l’intervento sostitutivo della Procura Generale di Trieste

L’Osservatorio Civico contro le illegalità del Friuli V.G. ha organizzato una conferenza stampa dove è stato trattata la situazione della depurazione acque in Friuli e in particolare nell’impianto di Lignano Sabbiadoro ricordando le segnalazioni già fatte alle varie autorità, esposti alla Procura di Udine e ad altre strutture investigative. Da un primo esposto presentato il 19 marzo 2018 ai NOE, Nucleo Operativo Ecologico di Udine, è stato detto, ne sono seguiti un’altra decina senza ancora alcun risultato. Dopo aver presentato in data 19 ottobre 2024 un Libro bianco sul “Caso depuratore di Lignano Sabbiadoro” ancora nessuna risposta dalle istituzioni. “Considerato, spiegano ancora, che le richieste di conoscere lo stato dei procedimenti avviati dalla Procura di Udine non hanno trovato alcuna risposta dal suddetto ufficio, siamo stati costretti a chiedere l’intervento sostitutivo della Procura Generale di Trieste secondo l’art. 412, comma 1 del CPP, nel procedimento NR n.6150/2021 (e/o altri). Si ribadisce, conclude il referente dell’Osservatorio Civico contro le illegalità del Friuli V.G. Marino Visintini, che quanto sopra esposto e richiesto viene fatto nel perseguimento nell’interesse della salute, del benessere dei cittadini e dell’ambiente. Clicca per leggere il testo della richiesta di intervento