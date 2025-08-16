Lotta al caporalato: la Regione non perda tempo

“Si susseguono le richieste dei sindacati e in particolare del segretario generale della Fai Cisl Stefano Gobbo per lanciare un Osservatorio Regionale dopo le tante denunce di caporalato, soprattutto in agricoltura di questa estate. Come Open Sinistra FVG avevamo presentato un emendamento all’ultima legge di assestamento per far partire questo osservatorio sotto la guida della Regione, che è l’unico ente che possa affrontare, con opportune misure, i risvolti sociali ed economici che sono la vera causa di questo odioso fenomeno. Non basta l’approccio puramente legale e di ordine pubblico, pur fondamentale, ma di competenza della Prefettura. L’emendamento è stato approvato all’unanimità dal Consiglio regionale. Spetta adesso all’Assessore Rosolen e al Presidente Fedriga farlo partire al più presto, senza se e senza ma. Noi siamo pronti a dare come sempre un contributo costruttivo ulteriore.” Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra

FVG.