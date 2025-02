Lotta alle disuguaglianze e politiche di welfare: a Roma il convegno di Oxfam

“Lotta alle disuguaglianze, contrasto alla povertà e politiche di welfare: il ruolo dei sistemi fiscali” è il tema del convegno in programma il prossimo 14 febbraio, dalle 9.45 alle 13.00, nella Sala Igea dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana (via Paganica, 3) a Roma.

Il convegno, organizzato da Oxfam Italia, dalla Commissione ICRICT e dal centro studi NENS, intende stimolare una discussione pubblica sul necessario ripensamento delle politiche fiscali all’insegna di una maggiore equità distributiva e a sostegno di un welfare universalistico.

“I sistemi fiscali giocano un ruolo importante nella redistribuzione dei redditi e della ricchezza e nella riduzione delle disuguaglianze economiche e sociali”, annotano gli organizzatori. “Gli ultimi decenni si sono distinti per un allontanamento da un costrutto più egalitario dei sistemi impositivi, che prevede di prendere significativamente di più a chi ha di più, per finanziare trasferimenti monetari verso chi è in condizione di maggior bisogno o l’erogazione gratuita di servizi pubblici come sanità, istruzione, mense scolastiche, alloggi popolari e altre infrastrutture sociali fondamentali per garantire un benessere equo e sostenibile per tutti”.

Il convegno si aprirà con una prima sessione dedicata alla prospettiva internazionale che vedrà la partecipazione, tra gli altri, del Premio Nobel per l’Economia, J. E. Sitglitz; seguiranno analisi e proposte per il contesto nazionale e il commento dei leader politici del Partito Democratico, Elly Schlein, del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, e dell’Alleanza Verdi e Sinistra, Nicola Fratoianni.



La partecipazione è libera previa registrazione obbligatoria qui.

Le lingue di lavoro sono italiano ed inglese. Sarà disponibile il servizio di traduzione simultanea. (fonte Aise)