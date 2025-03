Luca Mercalli venerdì 4 aprile a Fagagna all’Ecomuseo Il Cavalîr e l’Oasi delle cicogne

L’Ecomuseo Il Cavalîr e l’Oasi delle cicogne di Fagagna propongono un importante momento di analisi e riflessione su impatto climatico e il territorio per uno sviluppo locale sostenibile, con l’intervento di Luca Mercalli, noto climatologo e apprezzato divulgatore scientifico, presidente della Società meteorologica italiana e ambasciatore per il clima dell’Unione Europea. Mercalli sarà a Fagagna venerdì 4 aprile e interverrà in un evento aperto a tutti, in conversazione con il vicedirettore del Messaggero Veneto Paolo Mosanghini. L’incontro si terrà alle 18 in Sala Vittoria (piazzetta Marconi) ed è organizzato dall’Ecomuseo e dall’Oasi in collaborazione con il Comune di Fagagna e il Museo della vita contadina di Cjase Cocèl.

«Siamo felicissimi abbia accettato il nostro invito – spiegano i presidenti dell’Ecomuseo Anna Baldo e dell’Oasi Marco Rustico –. Soprattutto per l’attività che propongono tanto il museo quanto l’Oasi, le tematiche che Mercalli affronta sono importantissime. Sarà un piacere poterlo ospitare a Fagagna e siamo certi che le sue qualificate analisi ci aiuteranno a comprendere meglio, da una prospettiva scientifica rigorosa, che cosa sta accadendo, a livello globale, ma anche nelle comunità locali. Sicuramente saranno spunti utilissimi per tutti noi, anche per capire come ciascuno può indirizzare meglio le scelte di ogni giorno per preservare e valorizzare il più possibile il territorio in cui vive».

Luca Mercalli è un punto di riferimento internazionale in tema di climatologia. Si occupa in particolare di ricerca su variazioni del clima e ghiacciai delle Alpi occidentali, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, comunicazione del rischio climatico, efficienza energetica ed energie rinnovabili, sostenibilità ambientale. Torinese, dopo il liceo classico e l’iniziale formazione in scienze agrarie con indirizzo Uso e difesa dei suoli e agrometeorologia ha conseguito un master in Geografia alpina e scienze della montagna, con indirizzo climatologia e glaciologia presso il Laboratorio Edytem dell’Université Savoie Mont Blanc, Chambéry, Francia. Numerose e qualificatissime le esperienze fatte nelle principali istituzioni mondiali di ricerca sul clima. È inoltre direttore della rivista Nimbus, autore di centinaia di pubblicazioni scientifiche e anche di libri, trasmissioni televisive e video rivolti al grande pubblico e in particolare ai giovani, è docente universitario ed editorialista per primarie testate italiane e internazionali, ma anche apprezzato ospite in incontri con gli studenti delle scuole a tutti i livelli. È consulente dell’Unione Europea e consigliere scientifico di Ispra-Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. È autore e interprete di spettacoli teatrali che aiutano gli spettatori a capire con maggiore impatto le questioni climatiche e ambientali. Al curriculum scientifico abbina capacità e competenze comunicative che rendono i contenuti, pur così complessi, fruibili per tutti.