Lunatico Festival Go 2023. Due giornate al Parco Basaglia di arte, cultura e musica

A seguito del forzato annullamento causato dall’ondata di maltempo della prima settimana di agosto, LUNATICO GO 2023 non molla e ritorna al Parco Basaglia di Gorizia per due nuove date, il 15 e 16 Settembre. Lunatico Festival è interamente finanziato, organizzato e promosso da La Collina Cooperativa Sociale, con il patrocinio del Comune di Gorizia, la collaborazione di Asugi – Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina e con la partecipazione del Circolo ARCI GONG, del Kulturni dom Gorica e dell’Associazione Culturale Prologo. Come sempre, il progetto è fortemente connesso alla valorizzazione dei Parchi Regionali della Salute Mentale e in particolare alla riqualificazione del Parco Basaglia, con la sua spiccata vocazione di contenitore culturale ad alto impatto sociale.

Con LUNATICO GO 2023 arte, musica e cultura saranno protagoniste in un mix di eventi all’insegna di una diffusa accessibilità e di un forte intreccio fra cultura e comunità. Una rigenerazione culturale che vuole superare ogni tipo di stereotipo e confine, sia esso territoriale, culturale o espressivo. Venerdì 15 e sabato 16 Settembre, rispettivamente dalle 16:00 alle 18:00 e dalle 10:00 alle 12:00, si potrà godere di una visita guidata del Parco Basaglia. Una visita che ripercorrerà la ricca e significativa storia del parco, scandita da numerosi contributi

multimediali accessibili attraverso la scansione, con smartphone o tablet, di specifici Qr Code presenti in loco. Contenuti elaborati grazie ad un progetto di recupero e valorizzazione dell’archivio dell’ex Ospedale Psichiatrico Provinciale e parte del più ampio progetto

ITINERARI BASAGLIANI.

Alle ore 19:00 di venerdì 15 Settembre presso lo spazio Area 174 si terrà l’inaugurazione della “doppia” mostra, pittorica e fotografica, curata da DOM NA KRASU, con protagoniste

due interessanti artiste slovene: MY WORLDS – di Darja Zdolšek (1976), nata a Capodistria, ha vissuto a Pirano e Isola. Fin da piccola dipinge e disegna, preferibilmente animali, ritratti, nudi e scene di fantasia che compaiono spontaneamente nella sua immaginazione. I mondi fantastici dell’autore sono anche il tema centrale di questa mostra.

THROUGH EMA’S EYES – di Ema Ferenc (1960) ha frequentato la scuola di design e fotografia a Lubiana. Lei stessa dice che la fotografia è il suo amore, perché altrimenti ha perso tutto. Ora vive nell’istituto di assistenza sociale speciale Dutovlje. La sua opera fotografica copre ritratti, natura, architettura e ritrae in modo particolarmente penetrante la vita nell’istituzione, che è anche il tema di questa mostra. La mostra sarà visitabile anche nella giornata di sabato 16 Settembre. Alle 19:30 sarà il momento della presentazione del libro edito da Qudulibri

“CANTO INTIMO”: un lavoro del poeta goriziano Roberto Marino Masini, che propone una sorta di controcanto ai più noti versi di Charles Baudelaire, anche attraverso un dialogo intenso

con l’opera pittorica di Roberto Cantarutti Alle 20:30 avrà inizio il coinvolgente Dj set di DJ ROBOTA. L’eclettico Ivo Robota, profondo conoscitore della musica elettronica dai suoi albori, attinge, per i suoi mix, da musiche e ritmi tradizionali di tutto il mondo. Cumbia, Funky ed Electro Swing, con un focus sul Balkan Beat, rivisitato e proposto senza rinunciare alle tipiche sonorità evocative del genere, con ritmiche tutte da ballare.

La giornata di venerdì 15 settembre si concluderà alle 21:30 con il concerto della MAXMABER ORKESTAR. Voci, fisarmonica, sax, violino, chitarra, percussioni e contrabbasso ci condurranno in un viaggio attraverso la tradizione popolare dell’Europa orientale e del Mediterraneo. Klezmer, vecchie canzoni italiane e jugoslave, valzer e mazurke, sevdalinke bosniache e danze dalla Serbia e dalla Macedonia si intrecceranno in un sound allegro e malinconico allo stesso tempo. Un viaggio trans-nazionale, che poi ci riporterà a casa, con brani originali, cantati anche in dialetto triestino.

Anche sabato 16 Settembre dalle 10:00 alle 12:00 ci sarà l’opportunità di ripercorrere gli ITINERARI BASAGLIANI, ovvero la visita guidata del Parco Basaglia scandita da vari contributi multimediali accessibili tramite smartphone e tablet. Alle 15:00 si terrà il dibattito/tavola rotonda “Parco Basaglia: Verso un parco culturale transfrontaliero”, a cui seguirà alle 17:00 la presentazione della 2a edizione della mostra QUI MA ALTROVE. L’ESSENZA DELL’ASSENZA.

Alle 19:00 avrà luogo lo spettacolo teatrale “Le fa male qui?”, testo di Pino Roveredo, scrittore triestino vincitore del Premio Campiello 2005 e scomparso a gennaio di quest’anno, e regia di Andrea Picco. Lo spettacolo è realizzato dalla Compagnia Instabile di Palmanova, progetto avviato dallo stesso Roveredo al SerT di Palmanova per la cooperativa Cosmo di Udine e che quest’anno compie 10 anni, in collaborazione con il Circolo Arci Gong di Gorizia-Nova Gorica.

Alle 20.30 tornerà in console DJ ROBOTA con una nuova selezione di ritmiche BALKAN che animeranno la serata in attesa dell’evento di chiusura. Alle ore 21:30 di sabato 16 Settembre il concerto finale del LUNATICO GO 23: sul palco salirà LAPEKA, un mix eclettico e inaspettato di musica Afro, Latina e Jazz attraverso cui i musicisti trasporteranno il pubblico in un intenso viaggio tra l’America centrale e i Balcani.

Programma completo:

VENERDÌ 15 SETTEMBRE

ore 16.00 – 18.00 Itinerari Basagliani: visita guidata interattiva nel parco ore 19.00 – My Worlds + Through Ema’s Eyes: mostra pittorica e fotografica a cura di Dom Na Krasu

ore 19.30 – “Canto intimo” di Roberto Marino Masini e Roberto Cantarutti: presentazione del libro edito da Qudulibri ore 20.30 – DJ Robota (Balkan beat): dj set

ore 21.30 – Maxmaber Orkestar (Balkan klezmer): concerto

SABATO 16 SETTEMBRE

ore 10.00 – 12.00 Itinerari Basagliani: visita guidata interattiva nel parco ore 15.00 – “Parco Basaglia: Verso un parco culturale transfrontaliero”: dibattito

ore 17.00 – Presentazione della mostra “QUI ma altrove. L’essenza dell’assenza”

ore 19.00 – “Le fa male qui?” di Pino Roveredo e regia di Andrea Picco: spettacolo teatrale

ore 20.30 – DJ Robota (Balkan beat): dj set

ore 21.30 – LaPeka (Caribe Balkan): concerto

Durante l’intera manifestazione sarà presente un’area ristoro all’aperto, dove potersi rifocillare e dissetare con cibo e bibite fresche.

Lunatico GO 2023 è finanziato, organizzato e promosso da La Collina Cooperativa Sociale, con il patrocinio del Comune di Gorizia, la collaborazione di Asugi – Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina e con la partecipazione del Circolo ARCI GONG, del Kulturni dom Gorica e dell’Associazione Culturale Prologo.

Tutte le informazioni sono disponibili su: www.lunaticofestival.org