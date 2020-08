Lunatico festival Trieste: Un ozioso disinteresse, un fantasioso incanto. Visita non guidata al magico mondo di Vito Timmel

Un eccentrico racconto, a cura di Stefano Dongetti, della vita dell’artista triestino, un appassionato monologo in cui Adriano Giraldi recita con magistrale bravura passando continuamente dalla prima alla terza persona amplificando la portata emotiva della narrazione. Martedì 4 agosto 2020 ore 21.30 spazi adiacenti il Teatrino Franca e Franco Basaglia nel Parco di San Giovanni di Trieste.

. Vito Timmel si è raccontato molto nei suoi quadri e nelle parole del suo “Magico taccuino”. Ma soprattutto si è raccontato cercandosi e sfuggendosi, ritrovandosi e perdendosi per poi forse ritrovarsi ancora per un’ultima volta nella dimensione della follia. La storia di una vita difficile che trova riscatto e rifugio nell’arte. La storia di un uomo fragile e di un grande animo d’artista. Proprio nell'O.P.P. di San Giovanni trascorse gli ultimi anni di vita fino alla morte.Chi è l’uomo che saluta i personaggi dei pannelli del Cinema Ideal invitandoli a fare silenzio e che poi prende a raccontare la vita del visionario e talentuoso artista triestino? Nelle sue parole vi è uno strano e sbilanciato slancio. Vito Timmel si è raccontato molto nei suoi quadri e nelle parole del suo “Magico taccuino”. Ma soprattutto si è raccontato cercandosi e sfuggendosi, ritrovandosi e perdendosi per poi forse ritrovarsi ancora per un’ultima volta nella dimensione della follia. Perché per lui, diceva, “girovagare e cozzare con l’indipendenza” era “una necessità che sempre lo ha vinto”. La storia di una vita difficile che trova riscatto e rifugio nell’arte. La storia di un uomo fragile e di un grande animo d’artista. Una leggendaria, tragica e troppo umana figura di Viandante, dipinta sulla friabile carta dell’immaginazione e della vita.

(…) e il pubblico subisce l’incanto di una narrazione che coinvolge anche grazie alla costante commistione tra riflessioni estetiche e filosofiche da una parte e la rappresentazione vivida di una sempre più gravosa fatica di vivere, annegata nell’alcol e nella solitudine, in un ritrarsi progressivo e ineluttabile dal mondo.

Paola Pini Corriere dello spettacolo

Ingresso gratuito: prenotazione presso l'infopoint a Il Posto delle Fragole dalle 18.30 alle 20.00 la sera stessa dello spettacolo. I rimanenti posti disponibili saranno a disposizione dalle 20.30 all'ingresso dell'area spettacolo. Lo spettacolo è organizzato in collaborazione con il Teatro Miela Bonawentura.