Lunedì a Udine assemblea dell’associazione Attac

Una assemblea dell’associazione Attac Italia si svolgerà lunedì prossimo 20 novembre a Udine in Via Gemona 13 alle ore 20.00

● attuale situazione politica basata sul neoliberismo e sulla guerra come strumento di ‘regolazione’ delle relazioni

● percorso de ‘la societa’ della cura’

● prosecuzione della campagna ‘riprendiamoci il comune’ e programma auto-formazione

● attivita’ locale e preparazione dell’incontro ‘riprendiamoci il comune e no autonomia differenziata’ dell’11 gennaio 2024 con la partecipazione del referente nazionale marco bersani

● percorso verso l’assemblea nazionale a Napoli il 3 e 4 febbraio 2023

Attac-Italia, si legge in una nota, è un movimento di autoeducazione orientata all’azione e concentra le proprie attività sull’analisi, la comprensione e la critica del modello economico neoliberista e del cosiddetto “pensiero unico del mercato”, al fine di promuovere, a livello globale come a livello locale, una nuova cultura dei diritti delle persone fondata sulla consapevolezza e sulla partecipazione diretta È un momento in cui dobbiamo chiamare a raccolta tutte le nostre risorse emotive per continuare a credere nell’umanità, per mantenere la speranza, per praticare la pace. “RESTIAMO UMANI” Troverete ATTAC in tutte le piazze a lottare per i diritti umani delle popolazioni civili vittime di guerre, occupazioni e politiche economiche inique.