Lunedì apertura di “Verde Capitale, Go! 2025 città di parchi, giardini e api. Settimana della biodiversità”
“Verde Capitale, Go! 2025 città di parchi, giardini e api. Settimana della biodiversità”, è in programma dopo domani 1° settembre a partire dalle ore 17 nel Parco della Valletta del Corno.
Questo il programma:
17:00 – Valletta del Corno
Inaugurazione della Settimana della Biodiversità
Saluto dei sindaci Rodolfo Ziberna e Samo Turel.
17:15 – Valletta del Corno
Presentazione della “Mappa dei parchi di GO! 2025” e conferenza su “Gorizia e Nova Gorica laboratorio europeo di biodiversità urbana”
Con Francesco Del Sordi (assessore all’ambiente del Comune di Gorizia); Michele Cemulini (funzionario del settore verde del Comune di Gorizia) ed Eric Lasič (responsabile del dipartimento ambiente e territorio del Comune di Nova Gorica).
18:00 – Valletta del Corno
Inizio Caccia al tesoro botanica
Con Stefano Martellos (Università degli studi di Trieste) e Francesco Boscutti (Università degli studi di Udine).
18:30 – Valletta del Corno
Visita guidata storico-naturalistica della Valletta del Corno
Con Liubina Debeni e Roberto Covaz.
È richiesta la conferma di partecipazione con risposta alla mail martino@studiosandrinelli.com
La rassegna di eventi “Verde Capitale, Go! 2025 città di parchi, giardini e api. Settimana della biodiversità” è organizzata dal Comune di Gorizia, in collaborazione con il Comune di Nova Gorica, il Gect, l’Università di Udine, l’Università di Trieste, Confcommercio Gorizia, la Società botanica Italiana, Mitteldream-Artegorizia, Prologo, Legambiente Gorizia Aps, La casa dell’Ape e numerosi cittadini appassionati di storia e di verde, con il sostegno della Fondazione CARIGO.