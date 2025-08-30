Lunedì apertura di “Verde Capitale, Go! 2025 città di parchi, giardini e api. Settimana della biodiversità”

“Verde Capitale, Go! 2025 città di parchi, giardini e api. Settimana della biodiversità”, è in programma dopo domani 1° settembre a partire dalle ore 17 nel Parco della Valletta del Corno.

Questo il programma:

17:00 – Valletta del Corno

Inaugurazione della Settimana della Biodiversità

Saluto dei sindaci Rodolfo Ziberna e Samo Turel.

17:15 – Valletta del Corno

Presentazione della “Mappa dei parchi di GO! 2025” e conferenza su “Gorizia e Nova Gorica laboratorio europeo di biodiversità urbana”

Con Francesco Del Sordi (assessore all’ambiente del Comune di Gorizia); Michele Cemulini (funzionario del settore verde del Comune di Gorizia) ed Eric Lasič (responsabile del dipartimento ambiente e territorio del Comune di Nova Gorica).

18:00 – Valletta del Corno

Inizio Caccia al tesoro botanica

Con Stefano Martellos (Università degli studi di Trieste) e Francesco Boscutti (Università degli studi di Udine).

18:30 – Valletta del Corno

Visita guidata storico-naturalistica della Valletta del Corno

Con Liubina Debeni e Roberto Covaz.

È richiesta la conferma di partecipazione con risposta alla mail martino@studiosandrinelli.com

La rassegna di eventi “Verde Capitale, Go! 2025 città di parchi, giardini e api. Settimana della biodiversità” è organizzata dal Comune di Gorizia, in collaborazione con il Comune di Nova Gorica, il Gect, l’Università di Udine, l’Università di Trieste, Confcommercio Gorizia, la Società botanica Italiana, Mitteldream-Artegorizia, Prologo, Legambiente Gorizia Aps, La casa dell’Ape e numerosi cittadini appassionati di storia e di verde, con il sostegno della Fondazione CARIGO.

PROGRAMMA VERDE CAPITALE 2025 – 3