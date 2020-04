M5s: Buoni spesa, a Udine e in tanti Comuni norme pasticciate

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

“Molte le incongruenze da parte dei nostri Comuni per l'assegnazione dei buoni acquisto a sostegno del reddito le cui domande potranno essere presentate da lunedì”. Le rileva il consigliere comunale udinese del MoVimento 5 Stelle, Domenico Liano.

“Come accade anche per altri Enti, a Udine di fatto vengono esclusi i cosiddetti 'working poor' che percepiscono reddito di cittadinanza e che magari in questo momento non lavorano per la chiusura delle attività – sottolinea il consigliere regionale Cristian Sergo -. In alcuni casi, basta percepire un reddito anche molto basso, un ammortizzatore sociale o vivere con un pensionato che percepisce poche centinaia di euro per rimanere esclusi dal beneficio. Nulla invece si è previsto per valorizzare i prodotti tipici locali”.

“È inoltre curioso che i cittadini di Udine potranno fare la spesa anche in negozi di Pagnacco, e nei centri commerciali di Tavagnacco e Pradamano, in barba alle ordinanze restrittive nazionali e regionali e all'incredibile numero di supermercati esclusi nel nostro Comune” rimarcano gli esponenti M5S

“L'assegnazione sottoforma di buono pasto può essere una buona soluzione in quanto elimina l'imbarazzo di esibire la tessera riconducibile a una specifica forma assistenziale – concludono Sergo e Liano – Ma, come temevamo, questo favorisce i grandi supermercati, a discapito dei negozi di vicinato che, non accettando certi buoni a causa dei maggiori costi previsti, non compaiono nella lista degli esercizi disponibili. Ancora una volta si è persa l'occasione di collaborare con tutte le forze politiche che da settimane chiedono un tavolo per partecipare attivamente a questa "straordinaria emergenza”.