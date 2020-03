M5s: “Coronavirus, bene prime misure anticrisi regionali anche per partite Iva”

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

“Bene l'estensione ai liberi professionisti dei finanziamenti agevolati e delle garanzie regionali a favore dei soggetti danneggiati dalla crisi economica derivante dall'emergenza coronavirus”. Lo afferma il consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle, Cristian Sergo.

“Una previsione che avevamo caldeggiato in occasione dell'approvazione in Consiglio regionale della legge contenente i primi interventi per fare fronte alle difficoltà di carattere economico in Friuli Venezia Giulia” ricorda l'esponente pentastellato.

“In quella sede – ricorda Sergo – avevamo prediposto un ordine del giorno che prevedeva l'estensione delle misure emergenziali anche ai liberi professionisti titolari di partita Iva del nostro territorio regionale. Davanti all'impegno dell'assessore Barbara Zilli di accogliere questa istanza, avevamo ritirato quell'ordine del giorno. Oggi accogliamo con favore il mantenimento della parola data, nella speranza che queste misure, insieme a quelle importanti varate dal Governo nazionale, possano salvaguardare ancora di più il nostro tessuto produttivo, costituito da imprese, ma anche da professionisti che stanno passando come tutti questo momento di difficoltà”.