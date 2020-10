M5S FVG: “Accolte alcune nostre istanze in mini assestamento”

Condividi con LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

“Alcune nostre istanze sono state accolte, anche se non abbastanza per quanto riguarda ambiente e trasporti”. Lo afferma il Gruppo del MoVimento 5 Stelle in Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, dopo il voto in aula al “mini assestamento” di bilancio, approvato questa sera. “Il lavoro in aula è stato tutto sommato positivo, abbiamo visto accogliere da parte della Giunta importanti emendamenti che permettono di scorrere le graduatorie sugli autoveicoli da rottamare e sulle batterie di accumulo. Risorse fresche che possono garantire liquidità alle famiglie, aspetto fondamentale in questo periodo, così come il sostegno alla sanità e ai suoi operatori” rimarcano i consiglieri. “Anche per quanto concerne il sostegno alle attività produttive è stata portata avanti la linea che avevamo sempre indicato: alla preoccupazione degli imprenditori si poteva rispondere in piazza o in aula con i fatti. Noi – sottolineano gli esponenti M5S – abbiamo preferito la seconda, meno scenica ma sicuramente più efficace. Bene che l'assessore Zilli e la sua maggioranza abbiano trovato le risorse necessarie”.