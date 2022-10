M5S Fvg appoggia iniziative per sede Cividale dei Vigili del Fuoco

“Pieno appoggio del MoVimento 5 Stelle all’iniziativa del sindacato dei Vigili del Fuoco e dei sindaci del Cividalese e della Valli del Natisone in difesa del distaccamento permanente dei pompieri a Cividale del Friuli”. Lo affermano il coordinatore regionale pentastellato, Luca Sut, e la consigliera regionale M5S, Ilaria Dal Zovo. “Nel recente incontro con il sindacato autonomo CONAPO ci sono state segnalate numerose criticità per i Vigili del Fuoco in Friuli Venezia Giulia, dalla carenza di personale e mezzi alla mancata attivazione della convenzione per l’antincendio boschivo – ricordano gli esponenti del MoVimento -. Tra questi problemi c’è anche il tema della sede di Cividale”. “Bene che i sindaci del territorio, in maniera unitaria, abbiano sposato la causa sollevata dal CONAPO, rivolgendosi al Prefetto di Udine e alle autorità competenti per il mantenimento della struttura – continuano Sut e Dal Zovo -. L’unità di intenti è fondamentale per arrivare a un risultato che auspichiamo positivo, per garantire un’adeguata capillarità alla fondamentale opera svolta dai Vigili del Fuoco”.