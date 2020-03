M5S FVG: “Aziende si rendano disponibili per confezionare mascherine”

“Le aziende del Friuli Venezia Giulia accolgano l'appello di chi produce il tessuto per le mascherine in modo da garantire alla nostra regione la fornitura necessaria di questi indispensabili dispositivi di protezione”. Lo chiedono i consiglieri regionali del MoVimento 5 Stelle in Friuli Venezia Giulia, Ilaria Dal Zovo, Mauro Capozzella, Cristian Sergo e Andrea Ussai.

“Come apprendiamo da notizie di stampa, la Orsa Group di Varese è in grado di produrre il tessuto utile per realizzare le mascherine necessarie per fronteggiare l'emergenza coronavirus – sottolineano i consiglieri M5S -. L'azienda si è dichiarata disposta anche a donare materiale per 100 mila mascherine ma fatica a trovare chi le possa confezionare”.

“Siamo certi che in Friuli Venezia Giulia non manchino le imprese in grado di realizzare questa operazione fondamentale in questo momento – conclude il Gruppo pentastellato -. Chiediamo quindi alle nostre aziende di cogliere l'opportunità di trasformare o adattare i propri cicli produttivi per aiutare a fare fronte all'emergenza”.