M5S FVG: “Cig in deroga, i fatti smentiscono Rosolen”

“Dalla spiegazione dell’assessore Rosolen sui ritardi regionali della Cassa Integrazione in Deroga rimangono più dubbi che certezze”. Lo afferma il Gruppo consiliare del MoVimento 5 Stelle. “Rispondendo alla nostra interrogazione, l'esponente della Giunta ha chiaramente dichiarato come, fino al 23 aprile, ci fossero solamente 8 dipendenti per evadere 387 pratiche su 7909 e che di queste domande l'INPS ne aveva già autorizzate 306. Visti i tempi biblici si è aumentato il team di 9 unità, il che ha portato un’accelerata e in poco meno di una settimana sono arrivati a Roma altre 300 domande”.

“Alla nostra interrogazione si accennavano a ulteriori assegnazioni di personale per un massimo di 32 addetti, ma l’assessore deve avere cambiato idea perché adesso si parla di un team di 40 persone. - aggiungono i consiglieri M5S - Sullo scrupoloso, e quindi più lento, metodo di lavoro, ci teniamo a sottolineare che ci sono modelli regionali da cui, forse, potremmo prendere esempio e non solo criticare chi, forse, fa peggio di noi”.

“L’esempio delle Marche è eclatante, quanto per noi imbarazzante – sostiene il Gruppo consiliare -. In una Regione di 1,5 milioni di abitanti (poco più popolosa della nostra), sono state spedite a Roma entro il 23 aprile 6411 domande, contro le 387 provenienti dal Friuli Venezia Giulia, pur essendoci le stesse pastoie burocratiche e montagne da scalare. Ma se di solito la fretta è cattiva consigliera, non è questo il caso, perché è stato autorizzato il 94% di richieste dall’Inps, con 7028 beneficiari già pagati. La percentuale di domande spedite da Trieste e autorizzate da Roma è ancora del 78% e questo fa sì che siano solamente 500 i lavoratori che abbiano ricevuto la Cassa Integrazione in Deroga sui 16 mila che attendono”.

“Infine, l’ultima difesa dell’Assessore riguarda le difficoltà a reperire il personale e il tempo per la loro formazione. Va ricordato – prosegue la nota - che la Direzione Lavoro, in virtù di una delibera di Giunta degli inizi di marzo, ha la possibilità e le risorse necessarie per assumere 52 persone, quindi non si comprende perché attendere i trasferimenti da altri Servizi regionali. Sui tempi della formazione, Rosolen non può rispondere ad un’interrogazione dicendo che il periodo di formazione dura due giorni feriali e poi lamentarsi che ci vuole tempo per addestrare il personale”.

“Si farebbe prima ad ammettere che siamo di fronte ad una mastodontica sottovalutazione del problema e che è molto più facile e comodo dare la colpa al Governo che cambia le carte in tavola a giochi fatti: ma questo dovrebbe valere per tutti non solo per noi. La nostra preoccupazione – concludono gli esponenti del MoVimento - è che si continui a ragionare come se questa fosse una situazione normale. Non lo è, non lo sarà, e se continuiamo a stare dietro alle solite regole non ne usciremo facilmente: è ora di cambiare marcia, questa regione è rimasta ferma per troppo tempo in questi due mesi e questa faccenda ne è l’esemplificazione”.

Il Testo dell'agenzia della Regione Arc con le dichiarazioni dell'assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen

Lavoro: Rosolen, presto evase tutte pratiche Cassa in deroga. Fvg ha bassissima percentuale di rigetto delle domande da Inps

Udine, 2 mag - "Nei tempi più rapidi possibili, ovvero entro i prossimi 20 giorni, la Regione si metterà in pari ed evaderà tutte le pratiche di richiesta di Cassa in deroga: questo avverrà con una percentuale di rigetto delle istruttorie da parte dell'Inps irrisoria rispetto ad altre Regioni e porterà al nostro obiettivo primario, ovvero far ricevere i pagamenti ai lavoratori nel minor tempo possibile".

È quanto assicura l'assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen, in merito all'accelerazione delle istruttorie per le richieste di Cassa in deroga, rendendo noto anche che da lunedì 4 maggio l'ufficio che segue le domande, grazie all'ultimo potenziamento, potrà contare su 40 unità di personale, adeguatamente formate.

"A ieri sera - rende noto Rosolen - le pratiche trasmesse all'Inps erano 1080. Le domande già istruite dal personale, che ha lavorato tutti i sabati, le domeniche e i festivi, sono oltre 2500, ma per molte di queste è stato necessario chiedere integrazioni perché incomplete o errate. I nostri uffici, infatti, nel corso dell'istruttoria, vanno puntualmente a verificare tutta una serie di elementi che, se trascurati, bloccano l'istruttoria presso l'Inps, che a quel punto non può procedere ai pagamenti. Certo, si potrebbe omettere questi controlli e mandare avanti molte più pratiche, come fatto in molte altre Regioni che così mostrano 'performance' di velocità nell'evadere le istruttorie migliori del Friuli Venezia Giulia: ma i nodi - prevede l'assessore - verranno al pettine presto, con il risultato che i lavoratori di queste regioni vedranno queste risorse tra molti mesi".

"La Regione Friuli Venezia Giulia - spiega l'assessore - ha invece scelto la via dell'accuratezza per prevenire così rigetti che poi hanno come concreto risultato enormi ritardi di pagamento ai lavoratori. Avremmo potuto inviare le domande senza i dovuti controlli e poi trincerarci dietro banali scuse: 'il consulente ha sbagliato la domanda', 'l'Inps non paga'. Chiedo quindi, a chi polemizza ora, di attendere due settimane e constatare il risultato finale".

Rispetto ad altre Regioni che hanno già percentuali di rigetto delle pratiche da parte dell'Inps del 20 e anche 30%, ad oggi al Friuli Venezia Giulia sono stati segnalati formalmente come non pagabili solo 9 decreti.

"L'implementazione del personale che andrà a regime lunedì permetterà di certo l'accelerazione delle istruttorie: non mi sottraggo alle critiche e sono disponibile ad accogliere sempre suggerimenti utili, ma a chi polemizza senza avere il quadro della situazione faccio presente - sottolinea Rosolen - che va tenuto conto che per attuare questo rafforzamento dell'ufficio c'è stato bisogno di un periodo tecnico di formazione del personale su aspetti molto complessi in materia di lavoro".

"In due mesi è pervenuta una mole di domande che è superiore alla somma delle domande evase dal 2008 ai primi mesi del 2020 da quattro dipendenti interinali in part-time. Nonostante ci si sia attivati tempestivamente per spostare il personale da altri Servizi regionali, un minimo tempo per la formazione a dipendenti che avevano esperienza diretta solo in materia di atti regionali su pratiche complesse legate a leggi, decreti, circolari nazionali, peraltro in continua modifica o aggiornamento da parte del Governo, è stato - conclude Rosolen - necessario".