M5S FVG: “Conformità mascherine, centrodestra ha altre priorità”

“Un plauso alla Guardia di Finanza di Udine per l’operazione che ha portato al sequestro di 1,4 milioni di mascherine non a norma” arriva dal Gruppo del MoVimento 5 Stelle in Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. “Sulla conformità dei dispositivi di protezione ci siamo occupati fin dall’inizio dell’anno con interrogazioni e richieste di chiarimenti, in particolare dopo le segnalazioni degli stessi operatori sanitari – continuano i consiglieri pentastellati -. La conformità delle mascherine è un fattore di sicurezza per lavoratori e cittadini”. “Sul tema abbiamo presentato una mozione, che chiede l’effettuazione di controlli a campione sulla conformità delle mascherine in giacenza nei magazzini degli enti del servizio sanitario regionale – conclude la nota del Gruppo M5S -. Ne avremmo dovuto discutere nell’ultima sessione di aula, ma il centrodestra evidentemente ha altre priorità, tra cui l’improrogabile legge, presentata a marzo 2019, sul gelato artigianale…”.