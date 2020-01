M5s Fvg: “Fare luce su nomine in sanità”

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Conoscere la reale graduatoria stilata dalla Commissione indipendente per la nomina dei direttori generali delle nuove Aziende Sanitarie e capire se vengono rispettati i requisiti previsti dalla normativa nazionale per la scelta dei direttori amministrativi e sanitari. Il consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle, Andrea Ussai, punta la lente di ingrandimento sulle nomine in sanità, particolarmente significative dopo l'entrata in vigore del nuovo assetto istituzionale.

“Per quanto riguarda la scelta dei direttori generali, il presidente della Regione sostiene che sono stati presi i migliori ma al momento è pubblica soltanto una lista in ordine alfabetico – sottolinea Ussai -. Abbiamo avanzato una richiesta di accesso agli atti per sapere quale sia la graduatoria redatta dalla Commissione indipendente sulla base delle competenze degli idonei. In questo modo potremo valutare se sono state davvero scelte meritocratiche o se invece hanno risposto a logiche che privileggano interessi politici e territoriali”.

Verrà inoltre presentata un'interrogazione relativa alle nomine dei direttori amministrativi e sanitari delle Aziende. “Chiederemo intanto di sapere se c'è l'intenzione di stilare un elenco regionale che al momento manca – ricorda il consigliere M5S -. Ma, soprattutto, vogliamo che venga chiarito se le persone che si stanno nominando abbiano i requisiti di legge e se, come correttamente fatto dal direttore generale a Pordenone, siano stati scelti attingendo alle graduatorie di altre Regioni, come previsto dalla normativa in assenza di un apposito elenco in Friuli Venezia Giulia”.