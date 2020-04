M5S FVG: “Fedriga non affronti l’emergenza a spese dei più deboli”. La risposta della giunta tramite l’assessore alle Finanze Zilli

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

“Un disegno di legge irricevibile nella parte contenente le misure urgenti per fare fronte all’emergenza da Covid 19”. Non usano mezzi termini i consiglieri regionali del MoVimento 5 Stelle nel definire il nuovo ddl della Giunta regionale sulla “crisi coronavirus”. Non è in discussione la destinazione dei fondi, quanto i modi in cui si è scelto di prelevare le risorse. “Una lista di capitoli da cui prelevare 20 milioni di euro che, stando agli annunci della Giunta, dovrebbero essere giustamente destinati agli operatori del sistema sanitario regionale, in prima fila da settimane contro il virus. Ovviamente siamo favorevoli a destinare risorse al personale della sanità, ma non accettiamo che non vengano tolti soldi stanziati inutilmente in capitoli che difficilmente potranno essere spesi durante questo anno, ma si sia già deciso di toglierli, in maniera ideologica, da altri settori”.

“Viene completamente azzerato il Fondo da 5,5 milioni di euro per azionisti e soci che sono in causa, anche contro la Regione, per il fallimento delle Cooperative Operaie di Trieste e della Cooperativa Carnica di Tolmezzo – sottolineano i consiglieri -. Come MoVimento 5 Stelle ci abbiamo messo 5 anni per vedere approvato il Fondo, il quale per decisione della Giunta dopo un anno e mezzo non è mai stato toccato. In una situazione grave come questa, quelle risorse potevano essere una boccata d’ossigeno per popolazioni che la loro mancanza di liquidità l’hanno già vissuta 6 anni fa, e da allora ancora attendono il ristoro di quanto inaspettatamente perso”.

“Vengono poi tolti fondi da cavalli di battaglia del MoVimento 5 Stelle – continuano gli esponenti pentastellati -. Pensiamo all’azzeramento de 460 mila euro per la riduzione della plastica o i fondi per iniziative antimafia. Una scelta che, da una parte, fa ben capire quale sia l’idea di gestione dei rifiuti in questa regione, e dall'altra conferma la volontà di insistere con la favola che in FVG la mafia non sia un pericolo e un rischio per molti imprenditori. Decisione incomprensibile, proprio adesso che la crisi morde e la criminalità organizzata trova terreno fertile per le proprie attività”.

“Non è nemmeno commentabile l’abbattimento del Fondo destinato alle Ater per sistemare gli alloggi non allocabili in questo momento. In un’epoca in cui il bisogno di cercare casa potrà esser sempre più stringente pensare di togliere 675 mila euro a questo scopo rimane uno schiaffo per le fasce deboli della popolazione – affermano i consiglieri M5S -. In compenso continuiamo a pagare lauti stipendi, progettazioni di strade e tangenziali, lo sconto per la benzina a chi gira in Suv e Ferrari, milioni di euro per la videosorveglianza dei nostri centri storici dove i nostri negozi temono di scomparire”.

“Chiediamo che la Giunta comprenda meglio il momento in cui stiamo vivendo e voglia sedersi intorno al tavolo virtuale tanto auspicato dalle opposizioni per poter fare scelte condivise nell’interesse del personale sanitario, ma anche di imprenditori e cittadini che stanno maggiormente soffrendo in questa situazione – conclude la nota -. Un mese e mezzo fa in aula parlavamo di riconsiderare le scelte della Legge di Stabilità 2020, la Giunta Fedriga per ora l’ha fatto ma a modo suo e questi sono i risultati”.

La risposta della giunta regionale non tarda ad arrivare tramite l'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli: "La decisione della Giunta regionale di accantonare sul fondo rischi 20 milioni di euro è necessaria perché non ci sono risorse per provvedere alle esigenze urgenti del Sistema sanitario tramite la Protezione civile. Da inizio legislatura siamo abituati a ottimizzare l'uso delle risorse di bilancio e in questo momento di crisi siamo chiamati a farlo con efficacia ulteriore". Lo afferma l'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, in merito alla contrarietà espressa dai consiglieri regionali del MoVimento 5 Stelle sul nuovo disegno di legge sulla crisi coronavirus. "Oggi stiamo lavorando all'emergenza ma pensiamo continuamente anche alla fase due di ripartenza: il calo del Pil a causa dell'emergenza - spiega l'assessore - è stimato nel -9,1 % e ciò comporterà 600 milioni di imposte tributarie in meno per la nostra regione sul 2020: questo scenario si presenterà se torneremo alla normalità a giugno, diversamente il crollo del Pil sarà ancora superiore e di conseguenza le minori entrate per i conti regionali".

Zilli assicura che "i 20 milioni saranno rimessi sulle poste dalle quali sono state prelevati ora a luglio, ovvero quando ci sarà possibile disporre dell'avanzo di bilancio, il cui utilizzo oggi non è possibile".

"Stride questo atteggiamento dei consiglieri soprattutto - osserva Zilli - all'indomani del confronto tra i presidenti delle Regioni speciali con il viceministro dell'Economia e Finanze, Laura Castelli, del tutto interlocutorio. Invece di fare propaganda ideologica attendiamo che i consiglieri intercedano presso i parlamentari del proprio partito per fare capire che le richieste di azzerare il contributo per il biennio 20-21 che la Regione versa allo Stato per la partecipazione al risanamento della finanza pubblica sono fondate sulla reale necessità di intervenire sul territorio per arginare le conseguenze sanitarie, sociali e economiche dell'epidemia".

"Mi auguro che proposte concrete siano avanzate dai consiglieri nella sede istituzionale, ovvero la prima Commissione regionale convocata per il 22 aprile", conclude l'esponente della Giunta Fedriga.